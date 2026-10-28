Sarajevo: Sin nakon ubistva majke uništavao Vječnu vatru i hodao go po gradu

Stravično ubistvo žene dogodilo se juče u sarajevskoj Opštini Stari Grad, u Petrakijinoj ulici. Kako je juče objavljeno, za ubistvo žene je osumnjičen njen sin Kemal P. (34).

Iz MUP-a KS su jutros potvrdili da je K.P. lišen slobode.

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"Dana 27.10.2026. godine u 20 časova, policijski službenici Sektora kriminalističke policije lišili su slobode K.P., rođen 1992. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teško ubistvo ženske osobe, na štetu Z.T. iz Sarajeva. Osumnjičeni se nalazi na hospitalizaciji u Psihijatrijskoj klinici. Policijski službenici, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS, rade na rasvjetljavanju i dokumentovanju svih okolnosti počinjenja ovog krivičnog djela", rekli su iz MUP-a KS.

Nezvanično, nesretnoj ženi je oduzeo život lopatom.

Slučaj je otkriven nakon što je komšinica vidjela otvorena vrata stana, te je pozvala policiju koja je pronašla beživotno tijelo.

Nakon ubistva, osumnjičeni je nastavio praviti incidente po Sarajevu. Sumnja se da je upravo on uništavao prostor spomenika Vječna vatra.

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Juče ujutru su građani zatekli devastiran prostor oko Vječne vatre. Na snimku se vidi da nešto poslije 6 sati ujutru osumnjičeni baca saksije sa zemljom, čupa stabla i ukrasno grmlje.

Navodno je nakon ovog incidenta uznemiravao građane Sarajeva, te skidao odjeću i hodao go.

Istraga će utvrditi da li je sve ove incidente namjerno pravio kako bi stvorio privid psihičke neuračunljivosti.

(CrnaHronika)