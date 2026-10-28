Objavljeni ime i fotografija napadača na Ambasadu u Beogradu

Porodica osumnjičenog za teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu, juče je objavila na društvenim mrežama da je on nestao, kao i da je nestanak prijavljen

"Blic" piše da je riječ o Dariju Nikoliću iz Bele Reke kod Šapca.

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Na društvenim mrežama se juče pojavio apel njegove porodice koja je navela da je Nikolić nestao prekjuče popodne i da od tada porodica nema nikakve informacije o njemu.

Dario Nikolić Društvene mreže

"Prema prvim informacijama, Dario je iz svog sela otišao u Šabac kako bi se ošišao, a posljednji put je viđen u tržnom centru 'BIG'. Nakon toga gubi mu se svaki trag, a posljednji kontakt sa porodicom ostvaren je oko 16 časova, kada se čuo sa majkom. Od tog momenta njegov telefon je nedostupan i nije došao kući", pisalo je u apelu.

Otac Nikolića je naveo i da je otišao iz sela da bi se ošišao kao i da su policiji prijavili nestanak.

Kako je Blic pisao, Nikolić je zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama deportovan iz Njemačke.

Oglasio se Dačić

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta poslije ponoći, u Beogradu “izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama".

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"Jedno maloljetno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike 'Alahu akbar' nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu je držao crnu zastavu i znak Islamske države", rekao je Dačić, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).