Stevandić nakon prijetećih poruka: Srpska mora da bude budna

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da Srpska mora da bude budna, nakon prijeteće poruke sa pozivom na džihad koja je danas stigla u parlament.
"Odmah smo uključili nadležne institucije Republike Srpske i MUP Republike Srpske će uraditi svoj posao. Svi se osjećamo bezbjedno i zaštićeno, s obzirom na to da je ovo jedna u nizu prijetećih poruka", rekao je Stevandić.
Republika Srpska
MUP Srpske o prijetećim porukama koje su stigle u Narodnu skupštinu
Stevandić ukazuje da je ovdje očigledna inspiracija džihadom i "Islamskom državom" i da ovakve poruke pokazuju da Republika Srpska mora ostati budna.
On je rekao da onaj ko je uputio ovakvu poruku sigurno nije duševno stabilna osoba, ali da i takvi ljudi koji se bave terorizmom mogu da izvrše terorističke akte.
Republika Srpska
Šta piše u prijetnji koja je stigla u Narodnu skupštinu: Neophodna likvidacija svih krštenih
Stevandić ukazuje da se u prijetnji poziva na klanje hrišćana i njihove djece radi, kako se to navodi, zaštite prava onih koji su "prinčevi islama".
"Ne vjerujem da postoji i jedan racionalan čovjek kod Bošnjaka ili bošnjačkih političara koji ovo neće osuditi i koji će se sa tim složiti, ali treba provjeriti na osnovu čega ljudi dolaze na takve ideje", kaže Stevandić.
Prijeteće poruke sa pozivom na džihad, na sakaćenje krštene djece i likvidaciju krštenih građana, stigle su danas na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske.
Republika Srpska
Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke
Autor koji se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH" poziva da se sve potrebno obezbijedi za, kako navodi, "funkcionisanje džihada u gradu Prijedoru i čitavoj islamskoj BiH".
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