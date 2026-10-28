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Stevandić nakon prijetećih poruka: Srpska mora da bude budna

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28.10.2026 15:28

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da Srpska mora da bude budna, nakon prijeteće poruke sa pozivom na džihad koja je danas stigla u parlament.

"Odmah smo uključili nadležne institucije Republike Srpske i MUP Republike Srpske će uraditi svoj posao. Svi se osjećamo bezbjedno i zaštićeno, s obzirom na to da je ovo jedna u nizu prijetećih poruka", rekao je Stevandić.

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Stevandić ukazuje da je ovdje očigledna inspiracija džihadom i "Islamskom državom" i da ovakve poruke pokazuju da Republika Srpska mora ostati budna.

On je rekao da onaj ko je uputio ovakvu poruku sigurno nije duševno stabilna osoba, ali da i takvi ljudi koji se bave terorizmom mogu da izvrše terorističke akte.

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Stevandić ukazuje da se u prijetnji poziva na klanje hrišćana i njihove djece radi, kako se to navodi, zaštite prava onih koji su "prinčevi islama".

"Ne vjerujem da postoji i jedan racionalan čovjek kod Bošnjaka ili bošnjačkih političara koji ovo neće osuditi i koji će se sa tim složiti, ali treba provjeriti na osnovu čega ljudi dolaze na takve ideje", kaže Stevandić.

Prijeteće poruke sa pozivom na džihad, na sakaćenje krštene djece i likvidaciju krštenih građana, stigle su danas na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske.

НСРС

Republika Srpska

Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke

Autor koji se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH" poziva da se sve potrebno obezbijedi za, kako navodi, "funkcionisanje džihada u gradu Prijedoru i čitavoj islamskoj BiH".

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Nenad Stevandić

Narodna skupština Republike Srpske

MUP Republike Srpske

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