Stevandić nakon prijetećih poruka: Srpska mora da bude budna

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da Srpska mora da bude budna, nakon prijeteće poruke sa pozivom na džihad koja je danas stigla u parlament.

"Odmah smo uključili nadležne institucije Republike Srpske i MUP Republike Srpske će uraditi svoj posao. Svi se osjećamo bezbjedno i zaštićeno, s obzirom na to da je ovo jedna u nizu prijetećih poruka", rekao je Stevandić.

Republika Srpska MUP Srpske o prijetećim porukama koje su stigle u Narodnu skupštinu

Stevandić ukazuje da je ovdje očigledna inspiracija džihadom i "Islamskom državom" i da ovakve poruke pokazuju da Republika Srpska mora ostati budna.

On je rekao da onaj ko je uputio ovakvu poruku sigurno nije duševno stabilna osoba, ali da i takvi ljudi koji se bave terorizmom mogu da izvrše terorističke akte.

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Stevandić ukazuje da se u prijetnji poziva na klanje hrišćana i njihove djece radi, kako se to navodi, zaštite prava onih koji su "prinčevi islama".

"Ne vjerujem da postoji i jedan racionalan čovjek kod Bošnjaka ili bošnjačkih političara koji ovo neće osuditi i koji će se sa tim složiti, ali treba provjeriti na osnovu čega ljudi dolaze na takve ideje", kaže Stevandić.

Prijeteće poruke sa pozivom na džihad, na sakaćenje krštene djece i likvidaciju krštenih građana, stigle su danas na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske.

Republika Srpska Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke

Autor koji se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH" poziva da se sve potrebno obezbijedi za, kako navodi, "funkcionisanje džihada u gradu Prijedoru i čitavoj islamskoj BiH".