Studentska lista dobila još jedan mandat: Oglasio se član RIK-a

Član Republičke izborne komisije (RIK) Ivan Šebek izjavio je danas za FoNet da je, prema trenutnoj obradi podataka iz inostranstva, Studentska lista dobila još jedan mandat i sada ih ima 141, dok je lista Srpske napredne stranke izgubila jedan mandat i ima 103, dodavši da se ponavljanje izbora očekuje na oko 50 biračkih mjesta.

Šebek je naveo da je ostalo da se obradi još pet do šest zapisnika iz inostranstva, među kojima je i zapisnik sa biračkog mjesta u Čikagu, koje je označio kao najveće biračko mjesto, u ocjenu da zapisnici koji se čekaju ne bi trebalo da promene odnos snaga.

Prema njegovim riječima, ponavljanje izbora očekuje se na oko 50 od približno 8.300 biračkih mjesta u Srbiji, ali da to ne bi trebalo značajno da prolongira objavljivanje konačnih izbornih rezultata.

Navodeći da se za ponovno glasanje imenuje novi birački odbor, Šebek je rekao da lokalna izborna komisija imenuje novi birački odbor za sprovođenje ponovnog glasanja, kao i da je moguće da u biračkom odboru budu angažovani i ljudi iz drugih gradova, što omogućava izbor članova koji će savjesno i pravilno sprovesti glasanje.