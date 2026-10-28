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Krvavi obračun: Cjepanicom krvnički udarao muškarca po glavi

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28.10.2026 14:38

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Крвави обрачун: Цjепаницом крвнички ударао мушкарца по глави
Foto: Pixabay

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. S. (44) iz okoline Žitišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on noćas, u okolini Žitišta, cjepanicom više puta udario muškarca (34) u glavu i tijelo.

Tridesetčetvorogodišnjem muškarcu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane teške tjelesne povrede, a potom je prevezen u Klinički centar u Novom Sadu.

D.S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, prenosi Informer.

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Tagovi :

pokušaj ubistva

Zrenjanin

Crna hronika

Nasilje

fizički napad

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