Krvavi obračun: Cjepanicom krvnički udarao muškarca po glavi

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. S. (44) iz okoline Žitišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.
Sumnja se da je on noćas, u okolini Žitišta, cjepanicom više puta udario muškarca (34) u glavu i tijelo.
Tridesetčetvorogodišnjem muškarcu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane teške tjelesne povrede, a potom je prevezen u Klinički centar u Novom Sadu.
D.S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, prenosi Informer.
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