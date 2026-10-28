Krvavi obračun: Cjepanicom krvnički udarao muškarca po glavi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. S. (44) iz okoline Žitišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on noćas, u okolini Žitišta, cjepanicom više puta udario muškarca (34) u glavu i tijelo.

Tridesetčetvorogodišnjem muškarcu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane teške tjelesne povrede, a potom je prevezen u Klinički centar u Novom Sadu.

D.S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, prenosi Informer.