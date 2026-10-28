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Državljanin BiH poginuo na gradilištu u Hrvatskoj

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28.10.2026 15:21

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Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.
Foto: pexels/Boris Hamer

U padu s krova zgrade u Karlovcu jutros je smrtno stradao 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, saopštila je Policijska uprava karlovačka.

Nesreća se dogodila oko 9.40, tokom izvođenja građevinskih radova na zgradi u gradskoj četvrti Luščić.

Na mjestu događaja policijski službenici i zamjenik županijskog državnog advokata u Karlovcu obavljaju uviđaj, kojem prisustvuju i inspektori nadležnih službi Državnog inspektorata.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja koji su doveli do smrti radnika.

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Tagovi :

Hrvatska

Državljanin BiH

pogibija

gradilište

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