Državljanin BiH poginuo na gradilištu u Hrvatskoj

Dodajte ATV u vaš Google izvor

U padu s krova zgrade u Karlovcu jutros je smrtno stradao 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, saopštila je Policijska uprava karlovačka.

Nesreća se dogodila oko 9.40, tokom izvođenja građevinskih radova na zgradi u gradskoj četvrti Luščić. Na mjestu događaja policijski službenici i zamjenik županijskog državnog advokata u Karlovcu obavljaju uviđaj, kojem prisustvuju i inspektori nadležnih službi Državnog inspektorata. Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja koji su doveli do smrti radnika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.