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Apel građanima Prijedora: Ostanite smireni i ne širite neprovjerene informacije

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28.10.2026 16:12

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Апел грађанима Приједора: Останите смирени и не ширите непровјерене информације
Foto: ATV

Gradska uprava Prijedor pozvala je građane da ostanu smireni nakon što je Narodnoj skupštini Republike Srpske upućena prijeteća poruka sa pozivom na džihad u kojoj se pominju Prijedor i pojedina lica, ističući da nadležni organi intenzivno rade na identifikaciji lica koje je uputilo ovu poruku i utvrđivanju svih okolnosti.

Iz Gradske uprave su saopštili da su upoznati sa sadržajem prijeteće poruke i da su u stalnom kontaktu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Pozvali su građane da ne šire neprovjerene informacije i dezinformacije, prenosi Srna.

Полиција РС

Republika Srpska

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"Ovakve poruke svakako izazivaju zabrinutost, ali nema potrebe za širenjem panike i donošenjem zaključaka prije nego što nadležne institucije utvrde sve činjenice", navodi se u saopštenju.

Iz Gradske uprave Prijedor ističu da će ostati u stalnom kontaktu sa MUP-om Srpske i pratiti razvoj situacije, te da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim informacijama u vezi sa ovim slučajem čim one budu zvanično potvrđene.

НСРС

Republika Srpska

Narodnoj skupštini Republike Srpske upućene prijeteće poruke

Prijeteće poruke sa pozivom na džihad, na sakaćenje krštene djece i likvidaciju krštenih građana, stigle su danas na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske.

Autor koji se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH" poziva da se sve potrebno obezbijedi za, kako navodi, "funkcionisanje džihada u gradu Prijedoru i čitavoj islamskoj BiH".

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