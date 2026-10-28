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SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

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28.10.2026 16:48

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Предсједник Доналд Трамп напушта предизборни скуп у Ф&М Банк Арени, у суботу, 10. октобра 2026. године, у Кларксвилу, Тенеси.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv Sjeverne Koreje, kojima je obuhvaćeno deset osoba i jedna kompanija, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.

Na listi sankcionisanih našla se kompanija Ferst fajnenšel end tehnikal development centar (First Financial and Technical Development Center), s kojom je povezano šest osoba obuhvaćenih novim mjerama.

Među njima su i dvojica državljana Rusije, dok su preostale osobe kojima su uvedene sankcije državljani Sjeverne Koreje, prenosi Rojters.

Odluka Vašingtona dolazi u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nastoji da ponovo uspostavi pregovore s Pjongjangom.

Ipak, sjevernokorejske vlasti za sada ne pokazuju spremnost da razgovaraju o ograničenjima svog nuklearnog programa.

Tramp je ranije ovog mjeseca umanjio značaj mogućnosti održavanja novog samita sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom, koji je, prema ranijim navodima, bio planiran za sljedeći mjesec u Kini.

Američki predsjednik je tokom svog prvog mandata dva puta razgovarao s Kimom, 2018. i 2019. godine, čime je postao prvi predsjednik SAD koji se sastao sa sjevernokorejskim liderom.

Međutim, ti susreti nisu rezultirali sporazumom, jer je Vašington kao uslov za nastavak pregovora zahtijevao potpuno odustajanje Pjongjanga od nuklearnog oružja.

Iako je Tramp u više navrata Sjevernu Koreju nazivao „nuklearnom silom“, zvanična politika njegove administracije ostala je nepromijenjena.

SAD i dalje insistiraju na denuklearizaciji Sjeverne Koreje i ne priznaju je zvanično kao državu koja posjeduje nuklearno oružje.

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Tagovi :

Donald Tramp

Sjeverna Koreja

sankcije

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