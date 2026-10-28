Među poginulima u jezivoj nesreći i bivša ministarka

Bivša ministarka rada i socijalne sigurnosti Fatima Banjez poginula je u teškoj željezničkoj nesreći kod Urde u pokrajini Toledo, piše španski „ABC“, pozivajući se na izvore iz rukovodstva Narodne stranke.

Banjez je bila ministarka od 2011. do 2018. godine u vladi Marijana Rahoja, a nakon odlaska iz politike preuzela je dužnost predsjednice Fondacije CEOE, povezane sa španskim udruženjem poslodavaca. Rođena je 1967. godine u Uelvi, a godinama je bila poslanica Narodne stranke u španskom parlamentu.

⚫⚫ #ÚLTIMAHORA | Muere en el accidente de tren Fátima Báñez, la ministra que transformó el panorama laboral Báñez viajaba en el último vagón del tren iryo 6076 que ha sido arrollado por un convoy AVE de Renfe con destino a Sevilla https://t.co/uA9VGYWeHC — El Debate (@eldebate_com) October 28, 2026

Banjez je putovala prema Sevilji, gdje je trebalo da učestvuje na obilježavanju Dana ekonomije. Nalazila se u jednom od vozova koji su se jutros sudarili na pruzi Madrid–Sevilja kod Urde.

Ranije tokom dana španski mediji objavili su da se ne zna gdje se ona nalazi i da porodica pokušava da je pronađe.

Poznat uzrok željezničke nesreće u Španiji u kojoj je poginulo više od 60 osoba

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je da je do sudara vozova kod Toleda, u kojem su poginule najmanje 64 osobe, došlo nakon što je kontrolni centar željezničke infrastrukture Adif u Madridu dozvolio brzom vozu AVE da nastavi vožnju uprkos tome što se ispred njega nalazio voz Irio, a signal je bio crven.

Puente je na konferenciji za novinare u kontrolnom centru Atoča iznio hronologiju događaja nakon što je pregledao evidenciju željezničkog saobraćaja i razgovore sa mašinovođama.

Prema njegovim riječima, oko 8.30 časova došlo je do prekida komunikacije između računara, zbog čega je na dionici dugoj približno 63 kilometra, u blizini stanice Urda, prestao da radi bezbjednosni sistem LZB.

Ovaj sistem neprekidno prati kretanje vozova, kontroliše njihovu brzinu i automatski održava potrebno rastojanje između kompozicija. Zbog kvara su zaustavljeni svi vozovi na toj dionici, a prema prvim procjenama ministra bilo ih je šest.

Naredba iz kontrolnog centra

Nakon prestanka rada automatskog sistema, upravljanje saobraćajem preuzeo je kontrolni centar Adifa u Atoči. Oko 8.36 časova centar je, prema Puenteovim riječima, odobrio brzom vozu AVE kompanije Renfe da nastavi redovnu vožnju.

Međutim, voz Irio i dalje je stajao na ulazu u stanicu Urda, dok je signal ispred voza AVE bio crven.

Ministar je naglasio da u takvim okolnostima nije smjela da bude izdata dozvola za nastavak vožnje u redovnom režimu.

Čak i da je vozu bilo dozvoljeno da nastavi kretanje, morao je da vozi prema režimu „vožnje na vidik“. To znači da bi mašinovođa morao da prilagodi brzinu tako da može da zaustavi voz ispred svake prepreke, uz ograničenje od najviše 40 kilometara na čas.

Puente je odluku koja je prethodila nesreći opisao kao „neobjašnjivu“.

Voz se kretao još 17 minuta

Prema iznesenoj hronologiji, voz AVE nastavio je vožnju i u narednih 17 minuta prešao oko 25 kilometara. Do sudara sa vozom Irio došlo je u 8.53 časa.

Brzina voza u trenutku udara još nije poznata. Na toj dionici vozovi mogu da razviju brzinu do 200 kilometara na čas.

Puente je istakao da mu nije namjera da unaprijed pripiše odgovornost bilo kome, već da predstavi činjenice koje su utvrđene tokom jutra.

Nesreću, u kojoj su, osim najmanje 64 poginule osobe, povrijeđene više od 50 osoba, nazvao je nevjerovatnim događajem, posebno s obzirom na to da željeznička mreža raspolaže bezbjednosnim sistemima namijenjenim sprečavanju upravo takvih sudara.