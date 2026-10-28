Evropa šalje stručnjake u Afriku, ebola izmiče kontroli?

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) uputio je tim stručnjaka u Nigeriju nakon što su u toj zemlji i Keniji potvrđeni novi slučajevi ebole.

Evropska agencija nastoji da pomogne afričkim zemljama u suzbijanju širenja virusa, koji je do sada u Demokratskoj Republici Kongo zarazio više od 10.000 ljudi.

Epidemija se proširila izvan Konga, a Nigerija je postala četvrta afrička država u kojoj je potvrđeno prisustvo virusa.

Tim koji je upućen u Nigeriju predvodi viši stručnjak ECDC-a za praćenje epidemija, a njegov glavni zadatak je pružanje savjetodavne i tehničke pomoći delegaciji Evropske unije u Abudži.

Evropski stručnjaci ponudili su pomoć i nigerijskim vlastima u nadzoru bolesti, praćenju kontakata zaraženih osoba, sprečavanju širenja infekcije i pripremi mjera za borbu protiv epidemije.

Najveća epidemija ebole u Kongu

Epidemija je počela u maju ove godine u Demokratskoj Republici Kongo, nakon čega su slučajevi zaraze zabilježeni i u Keniji, Ugandi i Nigeriji.

Kako prenosi Juronjuz (Euronews), riječ je o najvećoj epidemiji ebole s kojom se Kongo do sada suočio.

Kenija je 6. oktobra potvrdila prvi slučaj ebole u svojoj istoriji, a do ponedjeljka je još osam osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima razvilo simptome bolesti. Laboratorijskim analizama potvrđeno je da su i one zaražene virusom.

Sve osobe kod kojih je potvrđena infekcija prebačene su u centar za liječenje ebole u Najrobiju.

Istovremeno je još 20 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima pušteno iz karantina, saopštile su Ujedinjene nacije.

Evropski stručnjaci već mjesecima pomažu afričkim zemljama

ECDC je od početka epidemije u više navrata upućivao stručnjake u afričke zemlje.

Prvi timovi poslati su u maju kako bi pružili podršku Afričkom centru za kontrolu i prevenciju bolesti, dok su u junu stručnjaci upućeni i u Južni Sudan.

Evropska agencija predvodila je i misiju tokom koje su provjeravane zdravstvene kontrole putnika na aerodromima u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.

Uprkos širenju epidemije na više afričkih zemalja, iz ECDC-a poručuju da je rizik od zaraze za stanovništvo Evrope veoma nizak.

Prema najnovijoj procjeni ove agencije, nizak je i rizik za evropske građane koji borave u pogođenim područjima Kenije i Nigerije ili planiraju putovanje u te dijelove Afrike.