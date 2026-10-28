Kina ne popušta Mbapeu: Real se ponovo izvinio, ali zabrana prenosa ostaje

Kineska državna medijska grupacija CMG odbila je objašnjenje Real Madrida povodom izjava Kilijana Mbapea o Mao Cedungu i odlučila da nastavi bojkot utakmica u kojima nastupa francuski fudbaler.

Madridski klub je u srijedu ponovo uputio izvinjenje kineskoj javnosti, pokušavajući da smiri situaciju koja je nastala nakon Mbapeovih komentara o nekadašnjem kineskom lideru.

Međutim, kineska strana nije prihvatila objašnjenje da je riječ o ličnom stavu fudbalera koji nije imao namjeru nikoga da uvrijedi.

Iz CMG-a su saopštili da Mbapeove izjave smatraju neprihvatljivim, naglašavajući da su njegove riječi povrijedile kineski narod.

"Smatramo da su Mbapeove nečuvene izjave povrijedile kineski narod, prešle granicu i izašle iz okvira slobode govora", navedeno je u saopštenju.

Kineska medijska grupacija smatra da odgovornost za postupke francuskog napadača snosi i Real Madrid, zbog čega je odbacila ranije objašnjenje španskog kluba.

"Mbape je igrač Real Madrida i klub snosi značajnu odgovornost. Zato ne prihvatamo objašnjenje Real Madrida da Mbape nikada nije namjerno vrijeđao i da igrači imaju pravo da izražavaju lična mišljenja. Ne prihvatamo ni stav Real Madrida", poručili su iz CMG-a.

Nakon ovakve reakcije, Real je uputio novo izvinjenje, ističući da klub poštuje Kinu, njenu istoriju i kulturu, kao i brojne navijače koje ima u toj zemlji.

"Real Madrid želi da uputi izvinjenje kineskom narodu zbog bilo kakve neprijatnosti koju su mogle izazvati nedavne riječi našeg igrača Kilijana Mbapea. Naš klub duboko poštuje Kinu, njenu istoriju, kulturu i građane, kao i milione kineskih navijača koji osjećaju naklonost i divljenje prema Real Madridu", saopšteno je iz kluba.

Spor je počeo nakon što je Mbape, govoreći o montaži na internetu na kojoj je njegovo lice postavljeno na lik nalik Mao Cedungu, nekadašnjeg kineskog lidera nazvao diktatorom.

Francuski reprezentativac se nakon toga izvinio, priznavši da je njegov komentar bio nepromišljen i da je njime povrijedio brojne ljude.

Ipak, izvinjenje nije bilo dovoljno da se izbjegnu posljedice, koje su se odrazile i na Mbapeove sponzorske ugovore.

Kineski proizvođač pića Dongpeng i mljekarska kompanija Mengniu prekinuli su saradnju s napadačem Real Madrida.

Istovremeno, kineska državna televizija CCTV (CCTV) obustavila je prenose utakmica La Lige i mečeva u kojima nastupa Mbape, dok su reklame s njegovim likom uklonjene.

Uprkos izvinjenjima francuskog fudbalera, Real Madrida i rukovodstva La Lige, kineska strana za sada ne odustaje od svojih mjera.