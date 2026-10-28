Majka i očuh maloljetnog Darija Nikolića iz Šapca, koji je noževima napao pripadnika Žandarmerije ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uhapšeni su neposredno nakon incidenta, prenose beogradski mediji.

Nikolić je do juna ove godine živio sa ocem u Njemačkoj, odakle je deportovan zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama.

Njegova porodica juče je prijavila nestanak i uputila apel građanima da pomognu u potrazi za njim.

Napad se dogodio sinoć, 15 minuta nakon ponoći, kada je Nikolić sa dva noža nasrnuo na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu.

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Prema dosadašnjim informacijama, napadač je tokom incidenta uzvikivao „Alahu ekber“.

Žandarm je u samoodbrani upotrijebio oružje i usmrtio napadača, a tom prilikom zadobio je lakše povrede.

Nakon napada, koji je okarakterisan kao teroristički čin, proglašen je crveni stepen opasnosti od terorizma.