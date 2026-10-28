Savjet bezbjednosti UN: U petak polugodišnja debata o BiH, Vlada Srpske usvojila izvještaj

Vlada Republike Srpske usvojila je 36. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U izvještaju se ističe neophodnost vraćanja demokratije, suvereniteta i vladavine prava u BiH nakon perioda u kojem su strani visoki predstavnici, uz flagrantno kršenje demokratskog Ustava BiH i međunarodnog prava, upravljali zemljom ličnim odlukama, bez ikakve nadležnosti.

Savjet bezbjednosti UN će u petak održati polugodišnju debatu o BiH. Svoj izvještaj je poslao i OHR. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok neće prisustvovati sjednici.

BiH je postala primjer neuspjelog eksperimenta izgradnje države koji su sprovodile strane diplomate svojim upornim uplitanjem, uz slabo poznavanje kulture i istorije ovog regiona i bez ikakvog razumijevanja ili uvažavanja Ustava BiH, usaglašenog u Dejtona, jasno i nedvosmisleno je poručeno u Izvještaju Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.

"U nastavku prakse protivpravnog postupanja i destabilizujućeg uplitanja, Kancelarija visokog predstavnika (OHR), produžava sa svojim destruktivnim djelovanjem i podnošenjem tipskih izvještaja u kojima se grubo iskrivljuje stvarno stanje u BiH i pogrešno prikazuju uzroci njene disfunkcionalnosti. To i ne čudi, budući da je upravo OHR oduvijek bio glavni uzrok te disfunkcionalnosti, a nikada izvor rješenja", navodi se u Izvještaju Vlade Srpske.

Njihov intervencionizam, dodaje se, narušio je vladavinu prava na svim nivoima društva, ozbiljno narušio ustavni poredak BiH i produbio nepovjerenje među narodima. Skrenuta je pažnja i na bošnjačke političke stranke i njihove međunarodne saveznike, koji se zalažu za ukidanje pažljivo koncipiranog ustavnog poretka.

U Izvještaju OHR-a koji je dostavljen Savjetu bezbjednosti UN-a glavni krivac je upravo Srpska. Institucionalne prepreke i zapaljiva politička retorika koja dolazi uglavnom iz Republike Srpske slabe državne institucije i vode de fakto odvajanju entiteta od BiH, navodi se između ostalog u 70 izvještaju OHR-a. Iz Republike Srpske stižu poruke da je izvještaj OHR-a podmukao, selektivan i optužujući. Pun je netačnih informacija i političkih konstrukcija usmjerenih protiv Republike Srpske. Izvještajem je osim BiH ponižen i Savjet bezbjednosti.

""Ovaj izvještaj je dokaz zašto OHR treba da bude ukinut i zašto ne treba da postoji, on je selektivan, optužujući, on ostaje na glupom pristupu koji govori samo o tome da je za sve kriv neki ruski uticaj. OHR koji je napravio mnogo zla u BiH, mislim da su sebi zadali autogol jer je izvještaj iritirajući i za Rusiju i za Ameriku i za sve druge zemlje koje objektivno žele da posmatraju odnose u BiH", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Obnavljanje mandata misije EUFOR ALTEA ostalo je pitanje oko kojeg postoji saglasnost. Nacrt rezolucije postoji, on je identičan tekstu rezolucije od prošle godine, kažu iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Upoznati smo sa tekstom "Security Council" o eventualnoj reviziji OHR-a, na tom fonu će se vjerovatno u dogledno vrijeme razgovarati jer i Vašington i Brisel, ključne zemlje EU traže način kako da zatvore misiju OHR-a u BiH koja se nalazi u Sarajevu", kaže Ana Trišić Babić, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Među međunarodnim akterima postoji konsenzus o potrebi zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika, ali i dalje nema saglasnosti o rokovima.

"Evropska unija za sada misli da sada nije korisno da se govori o rokovima i oni traže da ne bude rok nego da se kaže da je cilj eventualno da se ispune 5+2 uslovi i da se nakon toga zatvori kancelarija", kaže Obrad Kesić, ambasador i šef misije BiH pri EU.

Opstanak OHR-a apsolutno je nespojiv sa budućnošću BiH. Ova institucija destabilizuje Dejtonski poredak, a budući razgovori moraju biti usmjereni na njeno gašenje i zatvaranje, poruka je pravnika.

"Ono što nije dio Dejtonskog paketa jeste ono što su oni prethodnih godina radili, a to je nametali zakone, donosili kvazi sudske akte i to je sve za šta oni nisu imali nadležnost, tako da potpuno treba negirati to antidejtonsko naslijeđe, a treba konstatovati da su Dejtonska ovlašćenja OHR-a ispunjena i tu kancelariju što prije zatvoriti", kaže Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

"Na osnovu političke, ekonomske, bezbjednosne i svake druge provjere BiH nema nikakvu potrebu za visokim predstavnikom niti ima bilo kakvu potrebu za međunarodnom supervizijom te je ovo prilika da se isti formalno odstrani iz BiH te da se izvrši potpuna restitucija suvereniteta", kaže Damir Sakić, pravnik.

Savjet bezbjednosti bi mogao predložiti i nezavisnu stratešku reviziju OHR-a, koja bi obuhvatila i napredak ka ispunjavanju ciljeva i uslova „5+2“, navodi se u analizi organizacije Security council report.

"Jedna od opcija bila bi i da Savjet bezbjednosti usvoji izjavu kojom se Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira podstiče da okonča proces imenovanja nasljednika, uz ponovnu potvrdu uslova utvrđenih u okviru „agende 5+2” za zatvaranje OHR-a", navodi se u Security council report.

Savjet bezbjednosti UN treba da pruži punu podršku poništavanju svih protivpravnih akata visokih predstavnika. Time bi se stvorili uslovi da se domaće institucije BiH posvete rješavanju problema u zemlji. Sve što je Republika Srpska ikada tražila jeste da se Ustav BiH, potpisan u Dejtonu poštuje kako u samoj BiH, tako i na međunarodnom planu, poruka je iz Republike Srpske.