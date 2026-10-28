SDA će tražiti mjesto predsjednika Vlade

Potpredsjednik SDA i budući poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Edin Ramić rekao je da SDA u FBiH očekuje poziciju predsjednika Vlade i da su joj prirodni partneri DF i SBIH od kojih očekuju da prihvate lidersku ulogu SDA.

Ramić je za BHRT naveo da je SDA opredijeljena za formiranje vlasti, od kantonalnog do nivoa BiH, sa strankama koje su u prethodnom periodu bile u opoziciji strankama Trojke (SDP, NiP, NS).

Prema njegovim riječima, razgovori na kantonalnom nivou već su intenzivirani dok će se za više nivoe vjerovatno čekati konstituisanje domova naroda u FBiH i Republici Srpskoj.

Ramić je naveo da SDA u pregovorima o formiranju vlasti u Federaciji BiH očekuje premijersku poziciju, dok će se o raspod‌jeli ministarstava razgovarati s potencijalnim koalicionim partnerima.

"Nećemo dozvoliti sebi da nemamo kontrolu nad nekim ključnim resorima", poručio je.