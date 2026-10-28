Logo

SDA će tražiti mjesto predsjednika Vlade

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 20:04

Komentari:

0
СДА Бакир
Foto: ATV

Potpredsjednik SDA i budući poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Edin Ramić rekao je da SDA u FBiH očekuje poziciju predsjednika Vlade i da su joj prirodni partneri DF i SBIH od kojih očekuju da prihvate lidersku ulogu SDA.

Ramić je za BHRT naveo da je SDA opredijeljena za formiranje vlasti, od kantonalnog do nivoa BiH, sa strankama koje su u prethodnom periodu bile u opoziciji strankama Trojke (SDP, NiP, NS).

Prema njegovim riječima, razgovori na kantonalnom nivou već su intenzivirani dok će se za više nivoe vjerovatno čekati konstituisanje domova naroda u FBiH i Republici Srpskoj.

Ramić je naveo da SDA u pregovorima o formiranju vlasti u Federaciji BiH očekuje premijersku poziciju, dok će se o raspod‌jeli ministarstava razgovarati s potencijalnim koalicionim partnerima.

"Nećemo dozvoliti sebi da nemamo kontrolu nad nekim ključnim resorima", poručio je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Edin Ramić

SDA

Vlada FBiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Наредба о поновном бројању гласова са 17 бирачких мјеста у Великој Кладуши и Бихаћу

BiH

Naredba o ponovnom brojanju glasova sa 17 biračkih mjesta u Velikoj Kladuši i Bihaću

1 h

0
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

BiH

Nametnuti zakoni - šta se može mijenjati?

1 h

0
Савјет безбједности УН: У петак полугодишња дебата о БиХ, Влада Српске усвојила извјештај

BiH

Savjet bezbjednosti UN: U petak polugodišnja debata o BiH, Vlada Srpske usvojila izvještaj

1 h

0
Гогановић потврдио за АТВ: Извјештај о нестанку горива је званичан документ ОС БиХ

BiH

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

UŽIVO: Bitno, 28.10.2026.

20

58

Kristijano Ronaldo je najbolja Zlatna lopta svih vremena!

20

40

Uhapšen direktor Gimnazije u Novom Sadu Radivoje P. Stojković

20

39

Mićin za ATV: Svaki teroristički napad je napad na državu

20

35

FIBA Liga šampiona: Važna pobjeda košarkaša Igokee u pohodu na top 16

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima