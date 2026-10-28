SDA će tražiti mjesto predsjednika Vlade

Autor:ATV redakcija
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Potpredsjednik SDA i budući poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Edin Ramić rekao je da SDA u FBiH očekuje poziciju predsjednika Vlade i da su joj prirodni partneri DF i SBIH od kojih očekuju da prihvate lidersku ulogu SDA.
Ramić je za BHRT naveo da je SDA opredijeljena za formiranje vlasti, od kantonalnog do nivoa BiH, sa strankama koje su u prethodnom periodu bile u opoziciji strankama Trojke (SDP, NiP, NS).
Prema njegovim riječima, razgovori na kantonalnom nivou već su intenzivirani dok će se za više nivoe vjerovatno čekati konstituisanje domova naroda u FBiH i Republici Srpskoj.
Ramić je naveo da SDA u pregovorima o formiranju vlasti u Federaciji BiH očekuje premijersku poziciju, dok će se o raspodjeli ministarstava razgovarati s potencijalnim koalicionim partnerima.
"Nećemo dozvoliti sebi da nemamo kontrolu nad nekim ključnim resorima", poručio je.
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