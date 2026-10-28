Uhapšen direktor Gimnazije u Novom Sadu Radivoje P. Stojković

Stojkoviću je određeno zadržavanje do 48 sati, saznaje 021.rs.

Uhapšen je zbog sumnje da je izvršio četiri krivična djela neizvršenja sudske odluke.

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci saopštilo je da je uhapšen direktor Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu Radivoje P. Stojković, zbog sumnje da je izvršio četiri krivična djela neizvršenja sudske odluke.

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Kako se navodi u saopštenju, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu prenijelo je nadležnost na Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci.

Stojković se sumnjiči da je, kao odgovorno lice, odbio da izvrši pravosnažne sudske odluke koje se odnose na četvoro profesora gimnazije, čime im je onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu.

Nakon što je nadležni sud ukinuo njihove suspenzije, naloženo mu je da im odmah omogući obavljanje poslova, ali je on to odbio.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci.

Stojković je gotovo dvije godine u sukobu sa dijelom učenika, roditelja i profesora. Kriza je eskalirala u decembru 2024. godine, kada su đaci blokirali gimnaziju tražeći, između ostalog, povlačenje saopštenja u kojem se škola javno izvinila tadašnjem premijeru Milošu Vučeviću. Tokom blokade, direktor je satima klečao u dvorištu škole i molio se.

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Učenici su kasnije raspoređeni u tri srednje škole u Novom Sadu, dok je matična zgrada gimnazije zatvorena zbog problema sa bezbjednošću kupole. Stojković je u septembru ove godine odluku suda o vraćanju suspendovanih profesora na posao nazvao „udarom na ustavni poredak“ i „sudijskim udarom na obrazovni sistem“.

Direktor je otvoreno govorio o podršci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a u septembru je prisustvovao Informerovom narodnom veselju u Kosjeriću, što su roditelji učenika protumačili kao njegovo uključivanje u predizbornu kampanju SNS-a.

Roditelji i učenici su u više navrata tražili njegovu smjenu.