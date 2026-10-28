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Procjena Pentagona: Koliko je Ameriku koštao rat sa Iranom?

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28.10.2026 21:39

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Носач авиона Абрахам Линколн
Foto: Centralna komanda

Rat protiv Irana Sjedinjene Američke Države je do 16. oktobra koštao najmanje 47,1 milijardu dolara, pokazuje procjena koju je Pentagon prethodne sedmice dostavio Kongresu.

Prema izvještaju Pentagona, više od 60 odsto troškova otpada na bombe, rakete i drugu municiju.

Procjenu je napravila Centralna komanda SAD (CENTKOM). Dokument nije javno objavljen, a o njemu su izvještavali mediji u SAD.

Prema podacima koje prenosi Si-Bi-Es, za popunu potrošene municije potrebno je oko 29 milijardi dolara.

Zamjena izgubljene opreme, uključujući borbene avione, procijenjena je na 6,1 milijardu, a dodatni operativni troškovi, među kojima je i podrška raspoređenim vojnicima, na 11,9 milijardi dolara.

Iznos je za 3,5 milijardi dolara veći od procjene koju je Pentagon dostavio Kongresu sredinom septembra, kada je trošak do 3. septembra iznosio 43,6 milijardi.

Tramp je rat protiv Irana pokrenuo zajedno sa Izraelom krajem februara. Sukob je postao jedna od glavnih tema američkih izbora za Kongres 3. novembra, jer su birači nezadovoljni rastom cijena goriva i druge robe nakon što je Iran zatvorio Ormuski moreuz.

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