Zašto se Afrika naoružava? Rusija isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Rusija je isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35, izjavio je premijer Etiopije Abij Ahmed Ali.
„U skladu sa našim prethodnim dogovorom sa ruskom vladom, danas smo primili prvih 12 lovaca Su-35 generacije 4 plus plus“, napisao je on na platformi Iks, prenosi „Interfaks“.
Abij je zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu što se založio da Etiopija dobije avione godinu dana prije dogovorenog roka.
Ethiopia🇪🇹 receives first batch of 12 "SU-35" fighter jets from the 4++ generation and 4 "S-400" Air defense batteries from Russia https://t.co/yyMraIeVwA— Brian (@_Briankorir) October 28, 2026
Etiopski premijer ocijenio je da će ti avioni omogućiti njegovoj zemlji da zauzme vodeću poziciju među državama podsaharske Afrike i ojača svoj suverenitet.
On je dodao da će Etiopiji biti isporučene i četiri baterije protivvazdušnog raketnog sistema S-400.
Ruska državna kompanija za izvoz naoružanja „Rosoboroneksport“ ranije danas saopštila je da je etiopskim vazduhoplovnim snagama isporučila avione Su-35.
Generalni direktor kompanije Aleksandar Mihejev rekao je da je riječ o jednoj od najboljih platformi koja se pokazala u borbenim uslovima i u dejstvima u kojima je bilo potrebno suočavanje sa protivvazdušnom odbranom i sistemima za elektronsko ratovanje.
„Ovaj kompleks je potreban Oružanim snagama Etiopije u današnjoj situaciji“, rekao je Mihejev.
Kako je navedeno, prezentacija aviona etiopskim korisnicima održana je u Žukovskom kod Moskve.
Prema zvaničnim podacima, Su-35 je modernizovani, višenamjenski lovac generacije 4 plus plus, sa visokim stepenom manevarskih sposobnosti.
Prema podacima kompanije „Suhoj“, u avionu su primijenjene tehnologije pete generacije koje mu omogućavaju prednost u odnosu na lovce iste klase, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
45
22
37
22
32
22
26
Trenutno na programu