Zašto se Afrika naoružava? Rusija isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35

Rusija je isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35, izjavio je premijer Etiopije Abij Ahmed Ali.

„U skladu sa našim prethodnim dogovorom sa ruskom vladom, danas smo primili prvih 12 lovaca Su-35 generacije 4 plus plus“, napisao je on na platformi Iks, prenosi „Interfaks“.

Abij je zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu što se založio da Etiopija dobije avione godinu dana prije dogovorenog roka.

Ethiopia🇪🇹 receives first batch of 12 "SU-35" fighter jets from the 4++ generation and 4 "S-400" Air defense batteries from Russia https://t.co/yyMraIeVwA — Brian (@_Briankorir) October 28, 2026

Etiopski premijer ocijenio je da će ti avioni omogućiti njegovoj zemlji da zauzme vodeću poziciju među državama podsaharske Afrike i ojača svoj suverenitet.

On je dodao da će Etiopiji biti isporučene i četiri baterije protivvazdušnog raketnog sistema S-400.

Ruska državna kompanija za izvoz naoružanja „Rosoboroneksport“ ranije danas saopštila je da je etiopskim vazduhoplovnim snagama isporučila avione Su-35.

Generalni direktor kompanije Aleksandar Mihejev rekao je da je riječ o jednoj od najboljih platformi koja se pokazala u borbenim uslovima i u dejstvima u kojima je bilo potrebno suočavanje sa protivvazdušnom odbranom i sistemima za elektronsko ratovanje.

„Ovaj kompleks je potreban Oružanim snagama Etiopije u današnjoj situaciji“, rekao je Mihejev.

Kako je navedeno, prezentacija aviona etiopskim korisnicima održana je u Žukovskom kod Moskve.

Prema zvaničnim podacima, Su-35 je modernizovani, višenamjenski lovac generacije 4 plus plus, sa visokim stepenom manevarskih sposobnosti.

Prema podacima kompanije „Suhoj“, u avionu su primijenjene tehnologije pete generacije koje mu omogućavaju prednost u odnosu na lovce iste klase, prenosi Tanjug.