Logo

Zašto se Afrika naoružava? Rusija isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 22:26

Komentari:

0
Зашто се Африка наоружава? Русија испоручила Етиопији прву групу борбених авиона Су-35

Rusija je isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35, izjavio je premijer Etiopije Abij Ahmed Ali.

„U skladu sa našim prethodnim dogovorom sa ruskom vladom, danas smo primili prvih 12 lovaca Su-35 generacije 4 plus plus“, napisao je on na platformi Iks, prenosi „Interfaks“.

Abij je zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu što se založio da Etiopija dobije avione godinu dana prije dogovorenog roka.

Etiopski premijer ocijenio je da će ti avioni omogućiti njegovoj zemlji da zauzme vodeću poziciju među državama podsaharske Afrike i ojača svoj suverenitet.

On je dodao da će Etiopiji biti isporučene i četiri baterije protivvazdušnog raketnog sistema S-400.

Ruska državna kompanija za izvoz naoružanja „Rosoboroneksport“ ranije danas saopštila je da je etiopskim vazduhoplovnim snagama isporučila avione Su-35.

Generalni direktor kompanije Aleksandar Mihejev rekao je da je riječ o jednoj od najboljih platformi koja se pokazala u borbenim uslovima i u dejstvima u kojima je bilo potrebno suočavanje sa protivvazdušnom odbranom i sistemima za elektronsko ratovanje.

„Ovaj kompleks je potreban Oružanim snagama Etiopije u današnjoj situaciji“, rekao je Mihejev.

Kako je navedeno, prezentacija aviona etiopskim korisnicima održana je u Žukovskom kod Moskve.

Prema zvaničnim podacima, Su-35 je modernizovani, višenamjenski lovac generacije 4 plus plus, sa visokim stepenom manevarskih sposobnosti.

Prema podacima kompanije „Suhoj“, u avionu su primijenjene tehnologije pete generacije koje mu omogućavaju prednost u odnosu na lovce iste klase, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Etiopija

avion

Su-35

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хакерски напад у Белгији: Грађанима продужавају рокове за пријаву пореза

Svijet

Hakerski napad u Belgiji: Građanima produžavaju rokove za prijavu poreza

2 h

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен говори током конференције за медије у сједишту ЕУ у Бриселу, сриједа, 15. априла 2026. године.

Svijet

Evropska unija odustala od Kanade

3 h

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Procjena Pentagona: Koliko je Ameriku koštao rat sa Iranom?

3 h

0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.

Svijet

Tramp: Netanjahu u vrlo dobrom položaju

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Rusi otkrili kada kreću pregovori o Ukrajini

22

45

Monstruozno! Djevojčica (10) se požalila na bol u stomaku, ispostavilo se da je trudna

22

37

Upravni odbor RTS: Evo ko će biti v. d. direktora, a ko glavni urednik Informativnog programa

22

32

Bolnica u Bihaću pred blokadom računa, ugrožen rad

22

26

Zašto se Afrika naoružava? Rusija isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima