Tramp: Netanjahu u vrlo dobrom položaju

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da vjeruje da izraelski premijer Benjamin Netanjahu u vrlo dobrom položaju nakon prvobitne zabrinutosti u vezi sa rezultatima izbora.
Tramp je rekao da vjeruje da Netanjahu vrlo dobro stoji.
"On je sada u veoma dobrom položaju", rekao je Tramp za portal "Aksios", a prenosi Srna.
Nešto ranije je Centralna izborna komisija Izraela objavila podatke da, na osnovu 85,6 odsto prebrojanih glasova, vladajuća koalicija na čelu sa Netanjahuovom strankom Likud vodi na izborima.
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