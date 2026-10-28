Tramp: Netanjahu u vrlo dobrom položaju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da vjeruje da izraelski premijer Benjamin Netanjahu u vrlo dobrom položaju nakon prvobitne zabrinutosti u vezi sa rezultatima izbora.

Tramp je rekao da vjeruje da Netanjahu vrlo dobro stoji.

"On je sada u veoma dobrom položaju", rekao je Tramp za portal "Aksios", a prenosi Srna.

Nešto ranije je Centralna izborna komisija Izraela objavila podatke da, na osnovu 85,6 odsto prebrojanih glasova, vladajuća koalicija na čelu sa Netanjahuovom strankom Likud vodi na izborima.