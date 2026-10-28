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Tramp: Netanjahu u vrlo dobrom položaju

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28.10.2026 21:18

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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Foto: AP Photo/Alex Brandon, File / Tanjug

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da vjeruje da izraelski premijer Benjamin Netanjahu u vrlo dobrom položaju nakon prvobitne zabrinutosti u vezi sa rezultatima izbora.

Tramp je rekao da vjeruje da Netanjahu vrlo dobro stoji.

"On je sada u veoma dobrom položaju", rekao je Tramp za portal "Aksios", a prenosi Srna.

Nešto ranije je Centralna izborna komisija Izraela objavila podatke da, na osnovu 85,6 odsto prebrojanih glasova, vladajuća koalicija na čelu sa Netanjahuovom strankom Likud vodi na izborima.

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Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

Izrael

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