Elektroprivreda BIH sačinila je revidirani plan poslovanja za period 2026-2028 koji bi treba biti usvojen na vanrednoj Skupštini ovog javnog preduzeća zakazanoj za 12. novembar.

Prema ovom aktu neminovno je poskupljenje struje kako za domaćinstva tako i za druge potrošače, piše Fokus.

“Veoma je važno kupcima i javnosti predstaviti da je postepeno povećanje cijena električne energije, naročito za domaćinstva, uzimajući u obzir troškove proizvodnje, tržišne okolnosti, zakonsku regulativu i potrebu za energetskom tranzicijom, krajnje nužno, ukoliko se želi na duži rok računati na domaće izvore električne energije koji će biti okolinski i klimatski prihvatljiviji od postojećih”, ističe se u ovom aktu.

Nelikvidnost Elektroprivrede BiH je vrlo izvjesna

U više navrata se ističe da je nelikvidnost Elektroprivrede BiH veoma izvjesna (i to u toku planskog perioda) u slučaju da se “nivo prodajnih cijena (u dijelu energije) u javnom snabdijevanju ne približi proizvodnim troškovima”, te u slučaju da se “ne smanji obim finansiranja rudnika uglja za očuvanje njihove likvidnost, na nivo koji ne ugrožava likvidnost poslovanja EP BiH”.

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Navode i da nelikvidnost nastupa ukoliko se ne obezbijede potrebna kreditna sredstva neophodna za veliki dio planiranih ulaganja i ako se ne uspiju obezbijediti sredstva neophodna za finansiranje projekata odsumporavanja i denitrifikacije termoblokova.

Da mnogo toga ne štima o tome govore i upozorenja u ovom planu poslovanja koja ukazuju na neadekvatnu naplatu potraživanja po svim osnovama, prije svega od rudnika uglja, kao i od većih potrošača, javnih preduzeća i ustanova, uključujući i naplatu po važećim reprogramima.