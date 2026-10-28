Logo

Elektroprivreda BiH u krizi: Neminovno je poskupljenje struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 21:32

Komentari:

0
Електропривреда БиХ у кризи: Неминовно је поскупљење струје
Foto: ATV

Elektroprivreda BIH sačinila je revidirani plan poslovanja za period 2026-2028 koji bi treba biti usvojen na vanrednoj Skupštini ovog javnog preduzeća zakazanoj za 12. novembar.

Prema ovom aktu neminovno je poskupljenje struje kako za domaćinstva tako i za druge potrošače, piše Fokus.

“Veoma je važno kupcima i javnosti predstaviti da je postepeno povećanje cijena električne energije, naročito za domaćinstva, uzimajući u obzir troškove proizvodnje, tržišne okolnosti, zakonsku regulativu i potrebu za energetskom tranzicijom, krajnje nužno, ukoliko se želi na duži rok računati na domaće izvore električne energije koji će biti okolinski i klimatski prihvatljiviji od postojećih”, ističe se u ovom aktu.

Nelikvidnost Elektroprivrede BiH je vrlo izvjesna

U više navrata se ističe da je nelikvidnost Elektroprivrede BiH veoma izvjesna (i to u toku planskog perioda) u slučaju da se “nivo prodajnih cijena (u dijelu energije) u javnom snabdijevanju ne približi proizvodnim troškovima”, te u slučaju da se “ne smanji obim finansiranja rudnika uglja za očuvanje njihove likvidnost, na nivo koji ne ugrožava likvidnost poslovanja EP BiH”.

Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić za ATV: Da struju naplaćujemo kao u FBiH, imali bismo 120 miliona KM više prihoda

Navode i da nelikvidnost nastupa ukoliko se ne obezbijede potrebna kreditna sredstva neophodna za veliki dio planiranih ulaganja i ako se ne uspiju obezbijediti sredstva neophodna za finansiranje projekata odsumporavanja i denitrifikacije termoblokova.

Da mnogo toga ne štima o tome govore i upozorenja u ovom planu poslovanja koja ukazuju na neadekvatnu naplatu potraživanja po svim osnovama, prije svega od rudnika uglja, kao i od većih potrošača, javnih preduzeća i ustanova, uključujući i naplatu po važećim reprogramima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Elektroprivreda BiH

poskupljenje

Struja

Komentari (0)

Pročitajte više

Гасовод

Ekonomija

Cijena gasa najviša u proteklih četiri godine

7 h

0
цигарета

Ekonomija

Poskupljuju cigarete u BiH, ovo su nove cijene

14 h

0
Нема поскупљења градског и међуградског превоза у Источном Сарајеву

Gradovi i opštine

Nema poskupljenja gradskog i međugradskog prevoza u Istočnom Sarajevu

1 d

0
аутобус сједишта вожња путници

Ekonomija

Novi udar na džepove: Poskupio međugradski prevoz iz Banjaluke

1 d

0

Više iz rubrike

СДА Бакир

BiH

SDA će tražiti mjesto predsjednika Vlade

4 h

0
Наредба о поновном бројању гласова са 17 бирачких мјеста у Великој Кладуши и Бихаћу

BiH

Naredba o ponovnom brojanju glasova sa 17 biračkih mjesta u Velikoj Kladuši i Bihaću

4 h

0
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

BiH

Nametnuti zakoni - šta se može mijenjati?

5 h

0
Савјет безбједности УН: У петак полугодишња дебата о БиХ, Влада Српске усвојила извјештај

BiH

Savjet bezbjednosti UN: U petak polugodišnja debata o BiH, Vlada Srpske usvojila izvještaj

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Rusi otkrili kada kreću pregovori o Ukrajini

22

45

Monstruozno! Djevojčica (10) se požalila na bol u stomaku, ispostavilo se da je trudna

22

37

Upravni odbor RTS: Evo ko će biti v. d. direktora, a ko glavni urednik Informativnog programa

22

32

Bolnica u Bihaću pred blokadom računa, ugrožen rad

22

26

Zašto se Afrika naoružava? Rusija isporučila Etiopiji prvu grupu borbenih aviona Su-35

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima