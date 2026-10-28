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Poskupljuju cigarete u BiH, ovo su nove cijene

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28.10.2026 09:48

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цигарета
Foto: pexels/Basil MK

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) Bosne i Hercegovine je na elektronskoj sjednici usvojio Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje u 2027. godini.

Kako je saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), od 1. januara 2027. godine minimalna akciza na cigarete iznosiće 197,50 KM za 1.000 komada, odnosno 3,95 KM za pakovanje od 20 cigareta.

U poređenju s tekućom godinom, kada minimalna akciza iznosi 188,50 KM za 1.000 komada, odnosno 3,77 KM po pakovanju, riječ je o povećanju od 18 feninga po kutiji.

Specifična akciza ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM za pakovanje od 20 cigareta.

Kada je riječ o duhanu za pušenje, akciza će iznositi 80 posto minimalne akcize na cigarete, odnosno 158 KM po kilogramu.

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Odluka će biti dostupna na zvaničnoj internetskoj stranici UIO BiH, gd‌je će proizvođači i distributeri moći pronaći detaljne informacije o svojim obavezama, kao i rokovima za dostavljanje popisnih listi o zalihama i eventualnom utvrđivanju novih maloprodajnih cijena, piše Oslobođenje.

Upravni odbor UIO BiH donio je i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2026. godine. Ova stopa ostaje nepromijenjena i iznosi 12 posto.

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Tagovi :

cigarete

poskupljenje

UIO BiH

Cijene

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