Logo

Otvoren Drugi Regionalni samit trgovine u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 10:32

Komentari:

0
Други Регионални самит трговине у Бањалуци
Foto: ATV

U Banjaluci je svečano otvoren Drugi Regionalni samit trgovine, događaj koji okuplja lidere biznisa, kreatore politika i inovatore Balkana s ciljem oblikovanja budućnosti trgovine i regionalne saradnje.

Kako su saopštili organizatori, Samit će tokom dva dana okupiti privrednike, predstavnike institucija i stručnjake iz regiona, uz pet panela, tri predavanja i prilike za razgovore iz kojih mogu nastati nova partnerstva.

Drugi Regionalni samit trgovine

Regionalnom samitu prisustvuje predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, direktor Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Regionalni samit trgovine 2026

Banjaluka

Trgovina

Komentari (0)

Više iz rubrike

цигарета

Ekonomija

Poskupljuju cigarete u BiH, ovo su nove cijene

2 h

0
Свиња, прасе

Ekonomija

Svinjokolj počinje: Šta je isplativije, tovljenik ili meso u komadima

4 h

1
Регионални самит трговине други пут у Бањалуци у Банском двору

Ekonomija

Banjaluka: Sve spremno drugi Regionalni samit trgovine

15 h

1
аутобус сједишта вожња путници

Ekonomija

Novi udar na džepove: Poskupio međugradski prevoz iz Banjaluke

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Instagram postaje novi Jutjub: Stiže velika promjena za društvene mreže

11

47

U Istočnom Sarajevu i dalje redukcije vode: ''Sad nema ko da mi polije da se umijem''

11

40

Arapi tvrde da ih Netanjahu zove u Vladu

11

38

Vavrinka završio karijeru

11

32

Francuska uvodi brutalne kazne za nasilne demonstrante

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima