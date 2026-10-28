Otvoren Drugi Regionalni samit trgovine u Banjaluci

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U Banjaluci je svečano otvoren Drugi Regionalni samit trgovine, događaj koji okuplja lidere biznisa, kreatore politika i inovatore Balkana s ciljem oblikovanja budućnosti trgovine i regionalne saradnje.

Kako su saopštili organizatori, Samit će tokom dva dana okupiti privrednike, predstavnike institucija i stručnjake iz regiona, uz pet panela, tri predavanja i prilike za razgovore iz kojih mogu nastati nova partnerstva. Drugi Regionalni samit trgovine Regionalnom samitu prisustvuje predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, direktor Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

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