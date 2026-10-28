Radi bez problema: Termoelektrana u Ugljeviku ponovo na mreži

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Termoelektrana u Ugljeviku od ponoći je na mreži, izjavio je Srni direktor Rudnika i Termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" Žarko Novaković.
Termoelektrana radi bez problema, dodao je Novaković.
Ekonomija
Otvoren Drugi Regionalni samit trgovine u Banjaluci
Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović rekao je ranije da će Termoelektrana "Ugljevik" od danas biti na mreži, da ima dovoljno domaćeg uglja, a da je počeo da dolazi i kupovni iz Prijedora.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
49
11
47
11
40
11
38
11
32
Trenutno na programu