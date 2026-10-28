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Radi bez problema: Termoelektrana u Ugljeviku ponovo na mreži

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28.10.2026 11:06

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РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Termoelektrana u Ugljeviku od ponoći je na mreži, izjavio je Srni direktor Rudnika i Termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" Žarko Novaković.

Termoelektrana radi bez problema, dodao je Novaković.

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Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović rekao je ranije da će Termoelektrana "Ugljevik" od danas biti na mreži, da ima dovoljno domaćeg uglja, a da je počeo da dolazi i kupovni iz Prijedora.

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Te Ugljevik ponovo na mreži

RiTE Ugljevik

Ugljevik

Žarko Novaković

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