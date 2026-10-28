Novi detalji napada u Beogradu: Napadač deportovan iz Njemačke

Zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama, mladić koji je noćas izvršio teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu, deportovan je iz Njemačke.

On je, kako se sumnja, iz Šapca, prenosi "Blic".

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Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta poslije ponoći, u Beogradu "izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbjeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama".

"Jedno maloljetno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike Alahu akbar nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu je držao crnu zastavu i znak Islamske države", rekao je Dačić, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Prema nezvaničnim informacijama, mladić koji je izvršio teroristički napad u Beogradu je maloljetan.

Kako "Blic" saznaje, napadač je, po svemu sudeći, djelovao samostalno. Dačić je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je tom prilikom i sam lakše povrijeđen, odnosno zadobio posjekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

Nivo opasnosti podignut na najviši mogući nivo

"Istraga je u toku i svi detalji biće poznati već tokom noći. Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen", objasnio je Dačić.

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Precizirao je da to podrazumijeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbjednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana.

"Još jednom želim da ponovim da je u terorističkom napadu koji je noćas izveden lakše povrijeđen pripadnik Žandarmerije koji je obezbjeđivao ambasadu Izraela i koji je likvidirao napadača. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države", kazao je Dačić.

On je dodao da je zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povrijeđenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro osjeća i koji će još danas biti pušten kući.

Oglasilo se tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je dežurni tužilac tog tužilaštva obavio uviđaj na licu mjesta gdje je, kako piše u saopštenju, "prošle noći oko 00:15 ispred ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbjeđivao ambasadu".

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On je dodao da je zajedno sa direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povrijeđenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro osjeća i koji će još danas biti pušten kući.

"Nakon toga je D.S. izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mjesta. D.S. je konstatovana povreda u vidu posjekotine lijevog obraza. Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja", piše u saopštenju.

Drugi napad na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izreala

Podsjetimo, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u samo dvije godine.

Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine kada je Miloš Žujović, čije je vjersko ime Salahudin, samostrijelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož.

Ranjeni pripadnik Žandarmerije na dužnosti je u samoodbrani upotrijebio oružje i savladao napadača koji je od posljedica ranjavanja preminuo.