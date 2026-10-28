Napadač uzvikivao Alahu akbar: Tužilaštvo o napadu ispred Ambasade Izraela u Beogradu

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu obavio je uviđaj na licu mjesta gdje je prošle noći ispred Ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbjeđivao ambasadu, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu obavio je uviđaj na licu mjesta gdje je prošle noći ispred Ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbjeđivao ambasadu, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

"Napad je izvršilo za sada NN lice obučeno u crnu odjeću, koje je otvorilo vrata kućice za obezbjeđenje u kojoj se D.S. nalazio i sa dva noža u rukama krenulo ka njemu i uzviknuvši 'Alahu akbar'", navodi se u saopštenju.

Srbija Procurio prvi snimak terorističkog napada ispred ambasade Izraela

"Tom prilikom NN lice je jedan nož bacilo u pravcu D.S. pogodivši ga u lijevi obraz. Nakon toga je D.S. izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mjesta. D.S. je konstatovana povreda u vidu posjekotine lijevog obraza", dodaje VJT.

Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja, zaključuje se u saopštenju.