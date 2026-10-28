Velika akcija: Zaplijenjena hrpa lažnih para, jedno uhapšeno

Dobojska policija uhapsila je juče, 27. oktobra, A.P. iz Dervente zbog sumnje da je počinio Krivično djelo "Krivotvorenje novca".

U velikoj akciji policije zaplijenjena je hrpa lažnih evra.

Zaplijenjeni novac u Doboj Ustupljena fotografija

"Naime, policijski službenici su istog dana, oko 17,40 časova, na području grada Doboja izvršili kontrolu tri lica, tokom koje su kod lica inicijala A.P. pronašli i oduzeli veću količinu novčanica evra, za koje je utvrđeno da su krivotvorene", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Apel policije

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, a rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela je u toku.

Policija je nakon akcije uputila važan apel svim građanima.

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"Policijska uprava Doboj apeluje na građane da budu oprezni prilikom novčanih transakcija i obrate pažnju na izgled novčanica, te da ukoliko posumnjaju da je novčanica neispravna, odnosno krivotvorena isto prijave najbližoj Policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122", poručili su iz PU Doboj.