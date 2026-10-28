Šta uraditi sa slavskom svijećom nakon slave?

Kad počne sezona slava, mnogi se pitaju šta se radi nakon što se slava završi. Posebna nedoumica je slavska svijeća da li je ugasiti kao i svaku drugu svijeću ili postoje posebni običaji koji se poštuju kako se, prema narodnom vjerovanju, ne bi naljutio svetac.

Za ono što slijedi poslije slave postoje 2 običaja, i oba su ispravna. Prije nego što dođemo do njih, dobro je proći kroz sve što prethodi tom trenutku, od izbora svijeće do njenog gašenja.

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Kakva slavska svijeća treba da gori na stolu?

Najbolje je da slavska svijeća bude od pravog voska, jer se on topi sporije i ravnomjernije. Dužina svijeće zavisi od materijalnih mogućnosti domaćina, a u crkvenim prodavnicama najčešće nude one od 50 do 60 centimetara.

Svijeću možete da ukrasite papirnim ukrasom, koji je ujedno i zaštita da vosak ne kapne na stolnjak. Posljednjih decenija ustalio se i običaj da se na svijeću zalijepi sličica sveca zaštitnika.

Paljenje pred rezanje kolača ima svoj red

Po običajima, domaćin pali slavsku svijeću neposredno pred rezanje kolača. Prije nego što to učini, trebalo bi da se prekrsti, pomoli, pomene Boga i sveca kojeg slavi, poljubi svijeću i tek onda je upali. Redoslijed je jednostavan, ali svaki korak ima svoje mjesto.

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Vino, a ne duvanje, gasi slavsku svijeću

Slavska svijeća trebalo bi da gori tokom cijelog dana. Kada domaćin poželi da je ugasi, prvo se prekrsti, pa uzme čašu sa vinom, zahvati iz nje malo vina i sipa ga uz fitilj svijeće. Vino će lagano ugasiti plamen.

Ovaj gest ima smisla i kad se gleda sa strane. Svijeća koja je cijeli dan gorjela uz slavski kolač ne gasi se usput, između dva tanjira i razgovora sa gostima. Gasi se mirno, sa krstom i vinom, isto onako pažljivo kao što je i upaljena. Tako se i kraj slave obilježava sa poštovanjem.

Dva običaja za slavsku svijeću kad slava prođe:

Domaćice poslije obilježavanja slave često odlažu slavsku svijeću u fioku i pale je tokom godine, prilikom zajedničkih porodičnih molitvi. Druge, pak, čuvaju svijeću do naredne slave, pa je prije toga nose u crkvu i pale prije liturgije. Oba običaja su ispravna, pa izaberite onaj koji vašoj kući više odgovara.

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Slavsku svijeću možete paliti i kada sveštenik dolazi u dom da sveti vodicu pred Vaskrs. Upalite je i kada vam naiđu teški trenuci u životu, pa poželite da se pomolite svom svecu zaštitniku i pronađete duševni mir.

(Krstarica)