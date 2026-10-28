Snijeg pao na Svetu Petku: Šta to znači

Snijeg je juče padao na Kopaoniku i Goliji, a baš ova vremenska pojava starim Srbima je pomagala da predvide kakvo će vrijeme biti u narednom periodu.

Kako je na praznik Svete Petke padao snijeg, pretpostavlja se da će zima biti hladna.

Vrijeme, kao što je bilo juče, podsjeća da se jesen bliži kraju i da je vrijeme da počne priprema za hladne dane.

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Prema starom narodnom vjerovanju, ako je na Svetu Petku toplo i sunčano, pred nama je blaga zima, dok hladno vrijeme, obilne padavine i snijeg najavljuju oštre minuse i ledene dane.

Iako je riječ o narodnom vjerovanju koje se prenosi generacijama, a ne o pouzdanoj meteorološkoj prognozi, ono se i danas rado pominje uoči i na sam praznik Svete Petke, prenosi "Kurir".