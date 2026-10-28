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Banjalučani, spremite se: Dijelovi grada ostaju bez vode

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28.10.2026 10:05

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Славина, чесма
Foto: ATV

Iz banjalučkog "Vodovoda" saopšteno je da je vodosnabdijevanje većeg dijela grada uredno, ali da će zbog planiranih radova na mreži i otklanjanja kvarova danas doći do privremenih prekida u isporuci vode u nekoliko ulica i naselja.

Ekipe Sektora održavanje danas, 28. oktobra, radiće na pregledu i otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Ilije Garašanina (Lazarevo), Subotičkoj (Šargovac), Sretena Stojanovića (Lazarevo), Nenada Kostića (Zalužani), te na području Tunjica.

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Kada je riječ o lokalnim vodovodima, ekipe zadužene za ove sisteme otklanjaće kvarove u Rekavicama (Gašića vrelo), Donjim Kolima i Bočcu.

Na sistemu Banjica vodosnabdijevanje je uredno, osim za potrošače koji se snabdijevaju sa Novog rezervoara u Rekavicama, gdje je voda trenutno zatvorena zbog kvara, a normalizacija se očekuje u toku dana.

Takođe, u rezervoaru Vulini danas se montira pumpa, nakon čega se i na tom području očekuje stabilizacija i normalizacija vodosnabdijevanja.

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Iz „Vodovoda“ napominju da u periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

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Vodovod Banjaluka

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Banjaluka

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