Logo

Detalji teške nesreće: U sudaru vozova poginulo najmanje 46 osoba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 10:48

Komentari:

0
Судар возова у Шпанији, најмање 46 погинулих
Foto: Tanjug/Juanma Jiménez/Europa Press via AP

Najmanje 46 ljudi poginulo je u sudaru dva voza u Španiji, javio je list ABC, pozivajući se na hitne službe.

Sudar se dogodio između gradova Los Jebenes i Urda u Toledu, nešto poslije 9.00 časova po lokalnom vremenu.

Пожар ватрогасци

Hronika

Tragedija u BiH: Jedno stradalo u požaru kuće

Televizija "Antena tri" objavila je nešto ranije da je poginulo 39 ljudi.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

Sudar vozova

željeznička nesreća

Vozovi

poginuli

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Svijet

Mislila da ide na kurs kuvanja, a završila u sekti: Pretvorili je u roba

1 h

1
Воз на прузи.

Svijet

U sudaru dva voza povrijeđeno više osoba

1 h

0
На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Геолошка агенција (Badan Geologi) при индонежанском Министарству енергетике и минералних ресурса, види се како вулкан Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији избацује вулкански дим, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Svijet

Ponovo eruptira vulkan koji je izazvao smrtonosni cunami

2 h

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Svijet

Jezive scene u Indiji: Ciklon Arnab izazvao haos i obustavio letove

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

54

Dodik: EU prepreka razvoju, BiH najveći problem Republike Srpske

11

53

Novi detalji napada u Beogradu: Napadač deportovan iz Njemačke

11

53

Ministarstvo poručilo privrednicima: Rok je do subote

11

49

Instagram postaje novi Jutjub: Stiže velika promjena za društvene mreže

11

47

U Istočnom Sarajevu i dalje redukcije vode: ''Sad nema ko da mi polije da se umijem''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima