Detalji teške nesreće: U sudaru vozova poginulo najmanje 46 osoba

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 46 ljudi poginulo je u sudaru dva voza u Španiji, javio je list ABC, pozivajući se na hitne službe.
Sudar se dogodio između gradova Los Jebenes i Urda u Toledu, nešto poslije 9.00 časova po lokalnom vremenu.
Hronika
Tragedija u BiH: Jedno stradalo u požaru kuće
Televizija "Antena tri" objavila je nešto ranije da je poginulo 39 ljudi.
(Srna)
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