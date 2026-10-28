Detalji teške nesreće: U sudaru vozova poginulo najmanje 46 osoba

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Foto: Tanjug/Juanma Jiménez/Europa Press via AP

Najmanje 46 ljudi poginulo je u sudaru dva voza u Španiji, javio je list ABC, pozivajući se na hitne službe.

Sudar se dogodio između gradova Los Jebenes i Urda u Toledu, nešto poslije 9.00 časova po lokalnom vremenu. Hronika Tragedija u BiH: Jedno stradalo u požaru kuće Televizija "Antena tri" objavila je nešto ranije da je poginulo 39 ljudi. (Srna)

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