Jezive scene u Indiji: Ciklon Arnab izazvao haos i obustavio letove

Ciklon Arnab usporio je danas kretanje uz istočnu obalu Indije, a više od 180.000 ljudi evakuisano je iz država Andra Pradeš i Odiša.

Indijski meteorološki zavod klasifikovao je Arnab kao veoma jaku ciklonsku oluju, treću najvišu kategoriju na svojoj skali, prenio je Rojters.

Ciklon je počeo da stiže do kopna ranije nego što se očekivalo, ali je njegov centar ostao iznad Bengalskog zaliva, dok se spoljni dio oluje pomjerio ka obali.

Prognozirani su vjetrovi brzine od 115 do 125 kilometara na čas, sa udarima do 140 kilometara na čas, kao i olujni talas od jednog do 1,5 metara iznad uobičajenog nivoa plime, koji bi mogao da poplavi niska područja Andra Pradeša.

Obustavljeni letovi i prekidi u snabdijevanju strujom

Zbog oluje su prekinuti snabdijevanje električnom energijom i pojedini saobraćajni pravci, iščupano je drveće, a pojedine škole su zatvorene.

Cyclone Arnab continues its landfall process along the Andhra Pradesh coast, bringing severe cyclonic storm conditions, heavy rainfall, and strong winds, prompting rescue operations. Cyclone remains 'practically stationary' along Andhra coast. #AndhraPradesh #CycloneArnabUpdate https://t.co/oYwLqio1py — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 28, 2026

Operacije na tri aerodroma u Andra Pradešu su obustavljene, dok su pojedini željeznički i avionski polasci otkazani.

Vlasti Nepala upozorile su turiste da ne odlaze u područja na velikim nadmorskim visinama zbog mogućih obilnih padavina, snježnih oluja i lavina u Himalajima.

Bengalski zaliv je jedno od glavnih područja formiranja tropskih ciklona koji pogađaju istočnu obalu Indije. Superciklon koji je pogodio Odišu u oktobru 1999. godine usmrtio je skoro 10.000 ljudi, prenosi Tanjug.