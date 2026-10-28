Logo

Vašington: Moguć novi napad na Iran nakon izbora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
28.10.2026 08:52

Komentari:

0
Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Foto: Ben Kelsey/Pexels

SAD su upozorile nekoliko zemalja Persijskog zaliva na mogućnost "kratke, ali intenzivne vojne kampanje protiv Irana" nakon izbora u Američkom kongresu 3. novembra, javlja "Vol strit džurnal", pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema pisanju lista, Pentagon je već evakuisao američke vojnike iz baza na Bliskom istoku koje bi mogle biti u opasnosti i započeo obnavljanje zaliha municije, a za dalje akcije spremni su američki bombarderi i lovci, prenio je TASS.

Кина-застава

Svijet

Svi pričaju o njemu, a malo ko zna gdje se nalazi: Ovo je najveći grad na svijetu

List ističe da predsjednik SAD Donald Tramp još nije donio konačnu odluku o nastavku vojnih operacija, ali da naginje ka tome da naredi napad na Iran većih razmjera nakon izbora.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vašington

Amerika

Iran

Napad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сви причају о њему, а мало ко зна гдје се налази: Ово је највећи град на свијету

Svijet

Svi pričaju o njemu, a malo ko zna gdje se nalazi: Ovo je najveći grad na svijetu

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.

Svijet

Tramp: Ostvaren veliki napredak u pronalasku rješenja za Ukrajinu

4 h

0
Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.

Svijet

Putin: Uloga prirodnog gasa u međunarodnoj trgovini će samo jačati

4 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Kamion udario u ženu i prešao preko nje: Zadobila teške povrede

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

54

Dodik: EU prepreka razvoju, BiH najveći problem Republike Srpske

11

53

Novi detalji napada u Beogradu: Napadač deportovan iz Njemačke

11

53

Ministarstvo poručilo privrednicima: Rok je do subote

11

49

Instagram postaje novi Jutjub: Stiže velika promjena za društvene mreže

11

47

U Istočnom Sarajevu i dalje redukcije vode: ''Sad nema ko da mi polije da se umijem''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima