Vašington: Moguć novi napad na Iran nakon izbora

SAD su upozorile nekoliko zemalja Persijskog zaliva na mogućnost "kratke, ali intenzivne vojne kampanje protiv Irana" nakon izbora u Američkom kongresu 3. novembra, javlja "Vol strit džurnal", pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema pisanju lista, Pentagon je već evakuisao američke vojnike iz baza na Bliskom istoku koje bi mogle biti u opasnosti i započeo obnavljanje zaliha municije, a za dalje akcije spremni su američki bombarderi i lovci, prenio je TASS.

Svijet Svi pričaju o njemu, a malo ko zna gdje se nalazi: Ovo je najveći grad na svijetu

List ističe da predsjednik SAD Donald Tramp još nije donio konačnu odluku o nastavku vojnih operacija, ali da naginje ka tome da naredi napad na Iran većih razmjera nakon izbora.

(Srna)