Kamion udario u ženu i prešao preko nje: Zadobila teške povrede

Autor:ATV redakcija
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u utorak ujutro, 27. oktobra, dogodila u Sindelfingenu u Njemačkoj, 22-godišnja pješakinja zadobila je teške povrede nakon što ju je udario i pregazio kamion s kiperskim sandukom.
Na mjestu nesreće intervenisale su brojne vatrogasne i medicinske ekipe, a povrijeđena žena prevezena je u bolnicu.
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Prema podacima policije u Ludvigsburgu, nesreća se dogodila oko 9:30 sati. Sedamdesetogodišnji vozač kamiona skretao je s Valdenbucher Strase u Leipziger Strase, u pravcu naselja Goldberg.
Zbog velikog radijusa skretanja i prepreka postavljenih zbog radova na cesti, kamion je prešao u suprotnu saobraćajnu traku, nakon čega se vozač zaustavio.
U tom trenutku 22-godišnja djevojka zakoračila je ispred zaustavljenog kamiona kako bi prešla Leipziger Strase. Kada je vozač ponovo krenuo i pokušao se vratiti u svoju traku, skrećući udesno kako bi propustio autobus javnog prevoza koji mu je dolazio u susret, očigledno nije primjetio ženu.
Kamion je udario ženu pješaka i prešao preko nje, pri čemu je zadobila teške povrede. Ekipe hitne pomoći zbrinule su je na mjestu nesreće, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu.
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Na mjesto nesreće sletio je i helikopter hitne medicinske službe, ali njegova intervencija na kraju nije bila potrebna.
Leipziger Strase bila je zatvorena za saobraćaj tokom policijskog uviđaja, do približno 12:45 sati. Na kamionu nije zabilježena materijalna šteta.
Radi precizne rekonstrukcije okolnosti i toka nesreće, angažovan je sudski vještak.
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