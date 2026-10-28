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Kamion udario u ženu i prešao preko nje: Zadobila teške povrede

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28.10.2026 07:43

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u utorak ujutro, 27. oktobra, dogodila u Sindelfingenu u Njemačkoj, 22-godišnja pješakinja zadobila je teške povrede nakon što ju je udario i pregazio kamion s kiperskim sandukom.

Na mjestu nesreće intervenisale su brojne vatrogasne i medicinske ekipe, a povrijeđena žena prevezena je u bolnicu.

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Vozač skretao zbog gradilišta i autobusa

Prema podacima policije u Ludvigsburgu, nesreća se dogodila oko 9:30 sati. Sedamdesetogodišnji vozač kamiona skretao je s Valdenbucher Strase u Leipziger Strase, u pravcu naselja Goldberg.

Zbog velikog radijusa skretanja i prepreka postavljenih zbog radova na cesti, kamion je prešao u suprotnu saobraćajnu traku, nakon čega se vozač zaustavio.

U tom trenutku 22-godišnja djevojka zakoračila je ispred zaustavljenog kamiona kako bi prešla Leipziger Strase. Kada je vozač ponovo krenuo i pokušao se vratiti u svoju traku, skrećući udesno kako bi propustio autobus javnog prevoza koji mu je dolazio u susret, očigledno nije primjetio ženu.

Žena teško povrijeđena, stigao i helikopter

Kamion je udario ženu pješaka i prešao preko nje, pri čemu je zadobila teške povrede. Ekipe hitne pomoći zbrinule su je na mjestu nesreće, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu.

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Na mjesto nesreće sletio je i helikopter hitne medicinske službe, ali njegova intervencija na kraju nije bila potrebna.

Leipziger Strase bila je zatvorena za saobraćaj tokom policijskog uviđaja, do približno 12:45 sati. Na kamionu nije zabilježena materijalna šteta.

Radi precizne rekonstrukcije okolnosti i toka nesreće, angažovan je sudski vještak.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

Njemačka

Saobraćajna nesreća

povrijeđena žena

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