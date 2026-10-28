Žena sa Floride optužena je za pokušaj ubistva nakon što je, kako se sumnja, zapalila muškarca.

Kancelarija šerifa okruga Majami-Dejd saopštila je da je Taniša Šelton uhapšena bez incidenata nakon napada koji se navodno dogodio u subotu, 24. oktobra. Pored pokušaja ubistva prvog stepena, ona se tereti i za podmetanje požara.

Prema izjavi na osnovu koje je izdato rješenje o hapšenju, a do koje je došao magazin Pipl, Šelton se navodno posvađala sa žrtvom nekoliko sati prije napada.

Šelton je navodno zaprijetila da će otići i pronaći nekoga ko će prebiti žrtvu, identifikovanu kao tridesettrogodišnji Nejtanijel Devon Matiz, saopštile su vlasti.

Kada se nekoliko sati kasnije vratila, navodno je nosila kofu u kojoj se nalazila plastična kesa sa zapaljivom tečnošću.

Šelton je potom navodno pozajmila upaljač od jednog svjedoka, polila Matiza zapaljivom tečnošću i zapalila ga.

Matiz je zadobio teške opekotine na najmanje 80 odsto tijela, saopštila je policija. Prema izjavi na osnovu koje je izdato rješenje o hapšenju, žrtva se nalazi u kritičnom stanju i ne očekuje se da će preživjeti. Policija je žrtvu pronašla bez svijesti.

Prema istom dokumentu, policija je uhapsila Šeltonovu nakon što je pronašla ženu koja je odgovarala opisu koji je dao jedan od svjedoka.

Za sada nije poznato da li se Šeltonova izjasnila o krivici. Trenutno se nalazi u pritvoru u zatvoru okruga Majami-Dejd, bez mogućnosti puštanja uz kauciju.