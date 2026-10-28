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Uhapšen muškarac koji je osumnjičen za ubistvo bratove žene

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28.10.2026 08:00

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Osumnjičeni za ubistvo žene Arljinde Zekaj u Vitomirnici kod Peći uhapšen je u Dečanima, saopštila je takozvana kosovska policija.

Iz policije su naveli da je prošle noći, oko 23.40 časova, uhapšen Aljbert Siljaj, koji je bio u bjekstvu zbog teškog ubistva počinjenog 25. oktobra.

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On je uhapšen nakon intenzivnih operativnih i istražnih aktivnosti, kao i saradnje sa građanima, kažu u policiji.

Dodaje se da će dalje procesne radnje biti preduzete u koordinaciji sa nadležnim pravosudnim organima.

Ubistvo Arljinde Zekaj u nedjelju, za koje je osumnjičen njen djever, izazvalo je snažnu reakciju u javnosti na Kosovu i Metohiji, prenosi Kosovo onlajn.

Ona je neposredno prije ubistva prijavila nasilje u porodici, a njenom suprugu je u nedjelju određeno zadržavanje do 48 časova. Kada se iz policije vratila kući sumnja se da je ubio osumnjičeni djever.

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Zbog njenog ubistva Skupština takozvanog Kosova održala je u ponedjeljak vanrednu sjednicu na kojoj je usvojena rezolucija o zaštiti žena i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja.

(Srna)

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hapšenje

Ubistvo

Peć

Dečani

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