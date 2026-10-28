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Emina Jahović doživjela šok: Pjevačica ostala bez svega, propala firma

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28.10.2026 08:35

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Емина Јаховић
Foto: Youtube/Blic TV

Pjevačica Emina Jahović, osim uspješne muzičke karijere, okušala se i u svijetu preduzetništva pokrenuvši vlastiti kozmetički brend "YaEmina Beauty".

Iako je u ovaj posao uložila mnogo vremena, novca i truda, na kraju je bila primorana da ugasi firmu, a kao jedan od glavnih razloga navela je posljedice pandemije koronavirusa.

Velika pažnja

Njen brend šminke u početku je privukao veliku pažnju, a pjevačica je željela da kupcima ponudi kvalitetne i sigurne proizvode. Međutim, uprkos velikim ambicijama i ozbiljnim ulaganjima, posao nije uspio da opstane u teškim tržišnim okolnostima.

Emina je ranije govorila o ovom poslovnom iskustvu, ističući koliko joj je bilo važno da njeni proizvodi zadovoljavaju visoke standarde kvaliteta.

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"Moja maskara se proizvodila u istoj fabrici gd‌je se proizvodila i maskara brenda Saint Laurent. Nisam željela da žene koje kupuju YaEmina Beauty koriste bilo šta na svojim trepavicama. Nisam željela da se dogodi da se, nakon što moja šminka izađe na tržište, žene suočavaju s alergijama i drugim problemima", ispričala je pjevačica.

Kako je navela, proizvodi su prošli potrebna testiranja, a brend je imao i snažnu marketinšku podršku.

Ipak, pandemija koronavirusa ozbiljno je ugrozila poslovanje, posebno manjih kompanija koje nisu mogle dugo da podnose troškove bez odgovarajućih prihoda.

(Avaz)

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Emina Jahović

Pjevačica

zatvaranje fabrike

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