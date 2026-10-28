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Akcija ”Terminal”: Petorici policajaca predložen pritvor

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28.10.2026 09:23

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Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora petorici policajaca koji su uhapšeni u akciji ”Terminal”.

Pritvor je predložen komandiru staničnog odjeljenja policije u Orahovi kod Gradiške Bojanu Šiniku (47), policajcima Vedranu Šoboti (50), Mirku Gačiću (54), Slaviši Šiniku (30) i Ismetu Hozi (47) svi iz Gradiške. Svi su osumnjičeni da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.

Kako je saopštilo tužilaštvo osumnjičeni su od 16. septembra do 26. oktobra ove godine kao pripadnici MUP-a Republike Srpske, PU Gradiška-stanično odjeljenje policije Orahova, obavljajući redovne poslove i zadatke, zloupotrebljavali svoj službeni položaj prilikom kontrole učesnika u saobraćaju, prikazivanjem lažnih činjenica dovodili vozače u zabludu saopštavajući im da u evidencijama MUP-a RS imaju počinjen prekršaj.

Uhapšeni u akciji ”Terminal” sprovedeni u OJT Banjaluka

”Od oštećenih su zahtjevali i primali protivpravnu imovinsku korist, kako bi ih oslobodili sankcije za prekršaje koje nisu počinili i izvršili njihovo brisanje iz službenih evidencija”, navode u tužilaštvu.

Спровођење Терминал

Hronika

Policajci uhapšeni u Gradišci sprovedeni u OJT Banjaluka

Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Gradišci.

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Tagovi :

akcija Terminal

hapšenje

Uhapšeni policajci

Gradiška

Predložen pritvor

zloupotreba položaja

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