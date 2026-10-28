Alarmantne brojke u Hrvatskoj: Za 13 godina 64.000 učenika manje

Hrvatska je u posljednjih 13 godina ostala bez gotovo 64.000 učenika, što odgovara gašenju oko 3.760 razrednih odjeljenja, podaci su Ministarstva nauke, obrazovanja i mladih iz Školskog e-Rudnika.

Ovaj podatak se odnosi na period od školske godine 2013./2014., prve za koju su podaci javno dostupni, prenosi hrvatski portal Srednja.

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Prema najnovijim podacima, u školskoj godini 2026./2027. u Hrvatskoj je ukupno 445.231 učenik, što je 552 manje nego prethodne godine. Od toga je 298.060 osnovnoškolaca i 147.171 srednjoškolac.

U sistemu radi 1.326 redovnih matičnih škola, dvije manje nego lani, i 1.022 područne škole, što je pad od 22 područne škole u samo godinu dana. Poređenja radi, u školskoj godini 2013./2014. bilo je manje matičnih (1.278), ali osjetno više područnih škola (1.220).

Procentalno, demografski su najpogođenije Vukovarsko-sremska županija s padom od 34,69 posto, Brodsko-posavska s 31,38 posto i Požeško-slavonska županija s 31,30 posto manje učenika. Blagi rast u trinaestogodišnjem periodu bilježe samo Grad Zagreb, s 2,15 posto više učenika, i Istarska županija, s porastom od 1,88 posto.

Ove je godine u prve razrede osnovnih škola upisano 36.840 učenika, što je 382 više nego lani. Istovremeno, iz osnovnoškolskog sistema izlazi veća generacija, osmi razred ove godine završava 38.598 učenika, odnosno njih 610 više nego prošle godine.

U prve razrede srednjih škola ove je godine krenulo 38.705 učenika, što je pad od 639 učenika u odnosu na prethodnu godinu, prenosi portal Indeks.

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S druge strane, u završnim razredima srednjih škola je 39.001 maturant, odnosno 1028 više nego lani.

Od ukupnog broja maturanata, 42 posto završava četvorogodišnje strukovne škole, a podjednak je broj onih koji završavaju gimnazije i trogodišnje strukovne škole.

(Tanjug)