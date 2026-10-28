Eksplozija u stambenoj zgradi, ima povrijeđenih

Najmanje četvoro ljudi je povrijeđeno, od kojih neki teže, u eksploziji i požaru u stambenoj zgradi u Regensburgu, gradu na jugu Njemačke, saopštila je policija.

Neimenovani portparol policije rekao je da se očekuje da će broj povrijeđenih porasti.

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Vatrogasna služba prijavila je da su tri lica nestale, iako nije jasno da li su bile u zgradi u trenutku eksplozije.

Uzrok eksplozije u ovom bavarskom gradu ostaje nejasan. Policija je prvobitno posumnjala na eksploziju gasa nakon što je vatrogasna služba prijavila da je gas prisutan u zgradi.

Portparol policije je rekao da je eksplozija uništila dva zida.

On je naveo da je usljed siline eksplozije formirana takozvana vatrena lopta i da je zgrada potom intenzivno gorjela. Na fotografijama sa mjesta događaja vidi se velika rupa u fasadi zgrade.

Vatrogasna služba je upozorila da su ta zgrada i dvije susjedne kuće u opasnosti od urušavanja i da se u njih ne može ući. Federalna agencija za tehničku pomoć radi na obezbjeđivanju objekata.

Stanovnici su upozorili policiju na glasan prasak jutros oko 4.00 časa, a ubrzo nakon toga zgrada je bila zahvaćena plamenom.

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Protivpožarne operacije su i dalje u toku. Vatrogasna služba je saopštila da je 27 stanovnika iz tri pogođene zgrade privremeno smješteno u gostionici, dok vlasti za njih traže alternativni smještaj.

Policija je saopštila da nema opasnosti za širu javnost, ali je savjetovala ljudima da izbjegavaju područje zbog dima.

Raspoređeno je oko 100 vatrogasaca, zajedno sa brojnim vozilima hitne pomoći, javlja DPA.

(Srna)