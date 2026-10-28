Autor:ATV redakcija
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U Indoneziji ponovo eruptira vulkan koji je izazvao smrtonosni cunami 2018. godine.
Erupcija vulkana Anak Krakatau izazvala je cunami u kojem je život izgubilo više od 400 ljudi, dok je na stotine povrijeđeno.
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