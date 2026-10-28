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Ponovo eruptira vulkan koji je izazvao smrtonosni cunami

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28.10.2026 09:33

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На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Геолошка агенција (Badan Geologi) при индонежанском Министарству енергетике и минералних ресурса, види се како вулкан Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији избацује вулкански дим, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Foto: Badan Geologi via AP/Tanjug

U Indoneziji ponovo eruptira vulkan koji je izazvao smrtonosni cunami 2018. godine.

Erupcija vulkana Anak Krakatau izazvala je cunami u kojem je život izgubilo više od 400 ljudi, dok je na stotine povrijeđeno.

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vulkan

Indonezija

cunami

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