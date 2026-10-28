Maloljetnik prijavio policiji da je fizički napao drugog dječaka

U Goraždu je zabilježen slučaj vršnjačkog nasilja, nakon što je jedan maloljetnik samoinicijativno prijavio policiji da je fizički napao drugog maloljetnika.

Kako je saopšteno iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, incident se dogodio u ulici Maršala Tita, na području grada Goražda, piše Crna-Hronika.

Po zaprimanju prijave postupali su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde.

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Oba maloljetnika su, uz prisustvo svojih staratelja, pozvana u službene prostorije policije radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Iz policije je potvrđeno da je rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju slučaja još uvijek u toku.

Za sada nije saopšteno da li je napadnuti maloljetnik zadobio povrede niti šta je prethodilo fizičkom sukobu.