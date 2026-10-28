Maloljetnik prijavio policiji da je fizički napao drugog dječaka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Goraždu je zabilježen slučaj vršnjačkog nasilja, nakon što je jedan maloljetnik samoinicijativno prijavio policiji da je fizički napao drugog maloljetnika.
Kako je saopšteno iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, incident se dogodio u ulici Maršala Tita, na području grada Goražda, piše Crna-Hronika.
Po zaprimanju prijave postupali su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde.
Hronika
Velika akcija: Zaplijenjena hrpa lažnih para, jedno uhapšeno
Oba maloljetnika su, uz prisustvo svojih staratelja, pozvana u službene prostorije policije radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.
Iz policije je potvrđeno da je rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju slučaja još uvijek u toku.
Za sada nije saopšteno da li je napadnuti maloljetnik zadobio povrede niti šta je prethodilo fizičkom sukobu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
14 h0
Najnovije
Najčitanije
11
53
11
49
11
47
11
40
11
38
Trenutno na programu