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Maloljetnik prijavio policiji da je fizički napao drugog dječaka

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28.10.2026 10:30

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U Goraždu je zabilježen slučaj vršnjačkog nasilja, nakon što je jedan maloljetnik samoinicijativno prijavio policiji da je fizički napao drugog maloljetnika.

Kako je saopšteno iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, incident se dogodio u ulici Maršala Tita, na području grada Goražda, piše Crna-Hronika.

Po zaprimanju prijave postupali su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde.

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Oba maloljetnika su, uz prisustvo svojih staratelja, pozvana u službene prostorije policije radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Iz policije je potvrđeno da je rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju slučaja još uvijek u toku.

Za sada nije saopšteno da li je napadnuti maloljetnik zadobio povrede niti šta je prethodilo fizičkom sukobu.

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Tagovi :

Goražde

Policija

Nasilje

maloljetnici

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