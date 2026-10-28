Akcija "Lista": Sedam uhapšenih u Srpskoj zbog ''namještenih'' utakmica

Sedam osoba uhapšeno je u velikoj akciji "Lista" Policijske uprave Foča, Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Jedinice žandarmerije Foča.

U akciji su uhapšeni B.M, N.M, A.B, M.Ž, R.P, Nj.P. i S.S. iz Foče, dok se među osumnjičenim licima nalazi i D.O. koje je trenutno na izdržavanju kazne zatvora.

Akcija je realizovana u cilju suzbijanja krivičnih djela "Prevara", "Iznuda" i "Pranje novca", a izvršeni su pretresi na 12 lokacija na području Foče.

Tom prilikom su pronađene dvije automatske puške M70-A62, jedna poluautomatska puška PAP M59/66, 182 metka kalibra 7,62 milimetra, 18 mobilnih telefona, više SIM kartica i nosača SIM kartica i novac u iznosu od 124.480,00 konvertibilnih maraka i 3.825,00 evra.

Varali ljude lažnim namještenim utakmicama

"U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode koji će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Uhapšeni se sumnjiče da su putem profila na društvenim mrežama predstavljali kao osobe koje posjeduju informacije o namještenim sportskim utakmicama.

"Kako bi obmanuli građane i stekli njihovo povjerenje, na profilima su objavljivali falsifikovane dobitne tikete, fotografije velikih količina novca i lažna svjedočenja navodnih dobitnika, a plaćali su i reklamiranje kod influensera", pojašnjavaju u MUP-u.

Nakon što bi žrtva stupila u kontakt sa izvršiocem, dodaje se, navođena je da uplati manji novčani iznos, navodno za uplatu tiketa.

Zatim joj je, uz falsifikovani tiket kladionice, predočeno da je klađenjem osvojila novčani dobitak, te da za njegovu isplatu mora uplatiti dodatni novac na ime različitih izmišljenih troškova.

"Kada bi oštećeni odbili da nastave sa uplatama, izvršioci su im prijetili i od njih iznuđivali dodatni novac", kažu u MUP-u.

Apel građanima

Iz policije su apelovali na građane da budu oprezni, te ih upozorili da ne vjeruju ponudama o "namještenim" utakmicama i sigurnim dobicima.

Akcija Lista Ustupljena fotografija

Savjetuje se da novac ne uplaćuju nepoznatim osobama.

"Ukoliko ste oštećeni ili imate saznanja o ovakvim prevarama, prijavite slučaj najbližoj policijskoj stanici", zaključuju u MUP-u Srpske.