Sarajevo: Muškarac uhapšen zbog sumnje da je ubio ženu

Autor:ATV redakcija
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Tridesetčetvorogodišnji Sarajlija čiji su inicijali K.P. uhapšen je zbog sumnje da je u Sarajevu ubio ženu čiji su inicijali Z.T, saopšteno je iz MUP-a KS.
Muškarac je uhapšen sinoć i nalazi se u Psihijatrijskoj klinici, a policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo.
Hronika
Maloljetnik prijavio policiji da je fizički napao drugog dječaka
Policijska uprava Stari Grad juče u 11.40 časova zaprimila je poziv da se u stanu u Petrakijinoj ulici nalazi starija žena bez znakova života.
Izlaskom na mjesto događaja policija je potvrdila navode iz prijave.
(Srna)
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