Sarajevo: Muškarac uhapšen zbog sumnje da je ubio ženu

Tridesetčetvorogodišnji Sarajlija čiji su inicijali K.P. uhapšen je zbog sumnje da je u Sarajevu ubio ženu čiji su inicijali Z.T, saopšteno je iz MUP-a KS.

Muškarac je uhapšen sinoć i nalazi se u Psihijatrijskoj klinici, a policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo.

Hronika Maloljetnik prijavio policiji da je fizički napao drugog dječaka

Policijska uprava Stari Grad juče u 11.40 časova zaprimila je poziv da se u stanu u Petrakijinoj ulici nalazi starija žena bez znakova života.

Izlaskom na mjesto događaja policija je potvrdila navode iz prijave.

(Srna)