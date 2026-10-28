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Sarajevo: Muškarac uhapšen zbog sumnje da je ubio ženu

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28.10.2026 10:38

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Tridesetčetvorogodišnji Sarajlija čiji su inicijali K.P. uhapšen je zbog sumnje da je u Sarajevu ubio ženu čiji su inicijali Z.T, saopšteno je iz MUP-a KS.

Muškarac je uhapšen sinoć i nalazi se u Psihijatrijskoj klinici, a policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo.

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Policijska uprava Stari Grad juče u 11.40 časova zaprimila je poziv da se u stanu u Petrakijinoj ulici nalazi starija žena bez znakova života.

Izlaskom na mjesto događaja policija je potvrdila navode iz prijave.

(Srna)

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Sarajevo

Ubistvo

hapšenje

MUP Kanton Sarajevo

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