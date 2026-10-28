Košarac: Savjet bezbjednosti da konačno preispita posljedice nametnutih odluka

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da od Savjeta bezbjednosti UN očekuje da konačno preispita ulogu OHR-a i posljedice nametnutih odluka i ocijenio da je izvještaj ove kancelarije zasnovan na netačnim, manipulativnim i opskurnim informacijama sarajevske čaršije.

Košarac je rekao da suština spornog izvještaja Savjetu bezbjednosti UN nije u brizi za stanje u BiH, već u novcu i pokušaju da se sačuvaju finansijske privilegije jedne odavno prevaziđene i nepotrebne institucije.

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On je ocijenio da se u Sarajevu, pred samu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN, svjesno podiže politička tenzija i kreira slika krize, kako bi opravdali dalje finansiranje i opstanak OHR-a, svoje enormno visoke plate i privilegije.

"Tipične sarajevske laži", istakao je Košarac.

Posebno je indikativno, ukazao je Košarac, što se ovakva atmosfera stvara u trenutku kada je najavljena potencijalna revizije odluka OHR-a i njegovog finansijskog poslovanja.

"Novca nedostaje i zato Sarajevo, vodeći računa isključivo o svojim sitnošićarskim interesima, stvara krizu, tendenciozne interpretacije i političke konstrukcije koje treba da opravdaju dalji opstanak OHR-a, a time i visoke plate i privilegije", naveo je Košarac.

On je rekao da se od Savjeta bezbjednosti UN očekuje da konačno preispita ulogu OHR-a i posljedice nametnutih odluka visokih predstavnika, umjesto da prihvata jednostrane izvještaje kao mjerilo stanja u BiH.

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"Republika Srpska ne traži privilegije, već poštovanje Dejtonskog sporazuma, ustavnih nadležnosti i prava demokratski izabranih predstavnika da odlučuju u ime građana koji su im ukazali povjerenje", poručio je Košarac.

Savjet bezbjednosti UN održaće polugodišnju debatu o BiH u petak, 30. oktobra.

(Srna)