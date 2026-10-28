Danas sjednica Savjeta ministara, evo šta je dnevnom redu

Autor:ATV redakcija
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Savjet ministara BiH trebalo bi da razmatra Nacrt izmjena i dopuna Zakona o registrovanju pravnih lica koja osnivaju institucije BiH.
Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog srednjoročnog programa rada Savjeta ministara za period od 2027. do 2029. godine.
Biće riječi i o odlukama o visini osnovice za obračun plata i regresa za godišnji odmor zaposlenih u institucijama BiH za narednu godinu.
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