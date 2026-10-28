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Danas sjednica Savjeta ministara, evo šta je dnevnom redu

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28.10.2026 08:56

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Данас сједница Савјета министара, ево шта је дневном реду

Savjet ministara BiH trebalo bi da razmatra Nacrt izmjena i dopuna Zakona o registrovanju pravnih lica koja osnivaju institucije BiH.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog srednjoročnog programa rada Savjeta ministara za period od 2027. do 2029. godine.

Biće riječi i o odlukama o visini osnovice za obračun plata i regresa za godišnji odmor zaposlenih u institucijama BiH za narednu godinu.

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Savjet ministara BiH

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Dnevni red sjednice

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