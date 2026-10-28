Kako olakšati peglanje odjeće pomoću aluminijske folije?

Peglanje je za mnoge jedan od najzamornijih kućnih poslova, naročito kada se nabori na odjeći teško ispravljaju čak i nakon nekoliko prelazaka peglom.

Međutim, postoji jednostavan trik koji može znatno da olakša ovaj zadatak, a sve što vam je potrebno jeste aluminijumska folija koju većina ljudi već ima u kuhinji.

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Kako aluminijumska folija olakšava peglanje?

Primjena ovog trika veoma je jednostavna. Ispod navlake daske za peglanje postavite ravan sloj aluminijumske folije, a zatim navlaku vratite na svoje mjesto. Tokom peglanja folija može da odbija deo toplote nazad ka tkanini, što u određenim uslovima doprinosi lakšem uklanjanju nabora i može da ubrza cijeli postupak.

Ovaj trik može biti naročito koristan pri peglanju većih komada veša, kao što su posteljina, stolnjaci i pamučne košulje, jer njihovo ravnanje često zahtijeva više vremena i strpljenja.

Ipak, rezultati zavise od vrste tkanine i načina peglanja, pa ne treba očekivati da će aluminijumska folija u potpunosti zamijeniti peglanje ili ukloniti potrebu za prelaskom peglom preko odjeće.

Na šta treba obratiti pažnju?

Prije nego što isprobate ovaj trik, provjerite uputstva proizvođača daske za peglanje i pegle kako biste bili sigurni da je ovakav način upotrebe odgovarajući. Aluminijumsku foliju postavite pažljivo, tako da ne dođe u kontakt sa električnim dijelovima uređaja ili drugim komponentama koje nisu namijenjene dodiru sa njom.

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Veoma je važno da temperaturu pegle uvijek uskladite sa vrstom materijala i da ne koristite veću toplotu od one koju tkanina može da podnese. Posebno obratite pažnju na osjetljive materijale, kojima je potrebna dodatna njega bez obzira na tehniku peglanja.

Ovaj jednostavan trik može vam pomoći da lakše obavljate svakodnevne kućne poslove, ali njegovi rezultati mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste tkanine. Da biste dodatno skratili vrijeme peglanja, preporučuje se da veš izvadite iz mašine čim se pranje završi, dobro ga protresete i uredno raširite prije nego što počnete sa peglanjem.

(NajŽena)