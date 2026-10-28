U novom izdanju emisije „Bez plana” govorimo o zemljotresu koji je promijenio Banjaluku, i koji i danas otvara pitanje: „Šta ako se ponovi?”

Banjalučki zemljotres bio je trenutak koji je zauvijek promijenio grad, njegov izgled i budućnost. Osim razaranja, donio je i snažnu poruku solidarnosti, a sjećanje na taj događaj i danas otvara pitanja o tome koliko smo naučili iz prošlosti i koliko smo spremni za ono što bi se moglo ponoviti.

Kako danas izgleda Banjaluka, grad koji je nakon zemljotresa dobio novo lice i izrastao u najveći i najnaseljeniji grad Republike Srpske?

Koliko poznajemo rizike u kojima živimo i da li su bezbjednost i otpornost na zemljotrese zaista prioritet u urbanističkom planiranju i gradnji?

Utiče li cijena kvadrata na otpornost od stepena Rihtera i Merkalija?

Između emocija, sjećanja i solidarnosti s jedne, te urbane stvarnosti i odgovornosti za budućnost grada s druge strane, ostaje ključno pitanje: „Da li smo iz zemljotresa koji je promijenio Banjaluku naučili dovoljno da bismo danas bili spremniji?”

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

„Bez plana” večeras u 20 časova i 30 minuta.