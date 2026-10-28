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Tragedija u BiH: Jedno stradalo u požaru kuće

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28.10.2026 10:42

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Jedno lice smrtno je stradalo u požaru u porodičnoj kući u mjestu Jare kod Širokog Brijega, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Vatrogasna jedinica Široki Brijeg gasila je požar od ponoći do 2.30 časova, a na kući je pričinjena velika materijalna šteta.

Federalni mediji prenose da je u požaru smrtno stradala starija ženska osoba.

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Tagovi :

tragedija

požar

Vatrogasci

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