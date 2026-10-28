Tragedija u BiH: Jedno stradalo u požaru kuće

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedno lice smrtno je stradalo u požaru u porodičnoj kući u mjestu Jare kod Širokog Brijega, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.
Vatrogasna jedinica Široki Brijeg gasila je požar od ponoći do 2.30 časova, a na kući je pričinjena velika materijalna šteta.
Federalni mediji prenose da je u požaru smrtno stradala starija ženska osoba.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
11
54
11
54
11
53
11
49
11
47
Trenutno na programu