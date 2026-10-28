Tragedija u BiH: Jedno stradalo u požaru kuće

Jedno lice smrtno je stradalo u požaru u porodičnoj kući u mjestu Jare kod Širokog Brijega, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Vatrogasna jedinica Široki Brijeg gasila je požar od ponoći do 2.30 časova, a na kući je pričinjena velika materijalna šteta.

Federalni mediji prenose da je u požaru smrtno stradala starija ženska osoba.