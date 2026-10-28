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Prijetio komunalnom policajcu, pa mu vozilom prešao preko stopala

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28.10.2026 09:53

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Пријетио комуналном полицајцу, па му возилом прешао преко стопала
Foto: ATV

Muškarac N.O. iz Gradačca uhapšen je zbog sumnje da je prijetio komunalnom policajcu u Modriči, kome je nakon toga vozilom prešao preko stopala.

U PU Doboj navode da je N.O. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

”Policijskoj stanici Modriča prijavljeno je da je nepoznato lice upućivalo prijetnje komunalnom policajcu dok je preduzimao službene radnje u opštini Modriča. Nakon toga je, upravljajući vozilom, prešao preko stopala policajca koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede”, saopštila je PU Doboj.

Operativnim radom na terenu osumnjičeni je identifikovan, pronađen i uhapšen. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela je u toku.

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napad na policiju

Modriča

hapšenje

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