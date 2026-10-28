Dobili ste kaznu iz Hrvatske nakon dvije godine: Kada je morate platiti?

Novčana kazna za saobraćajni prekršaj počinjen u Hrvatskoj može stići i nakon dvije godine. Za vozače iz Bosne i Hercegovine i dijaspore posebno je važno provjeriti o kakvom je dokumentu riječ, kada je izdat i koji rokovi važe u konkretnom slučaju.

Mnogi vozači koji putuju u Hrvatsku ili kroz nju prolaze na putu prema drugim evropskim zemljama vjeruju da novčana kazna automatski zastarijeva ako im ne stigne u roku od godinu ili dvije. Međutim, takvo uvjerenje može ih dovesti u neugodnu situaciju.

Dvije godine ne znače automatski zastaru

Prema informacijama, hrvatski Prekršajni zakon propisuje da prekršajni progon u pravilu zastarijeva nakon četiri godine od počinjenja prekršaja, dok je za određene prekršaje za koje se obavezno izdaje prekršajni nalog propisan rok od tri godine.

To znači da činjenica da je od prekršaja prošlo dvije godine sama po sebi ne znači da kazna više ne može biti izrečena. Ipak, za svaki slučaj potrebno je provjeriti vrstu prekršaja, datum njegovog počinjenja i sve relevantne datume u postupku.

Važno je razlikovati dvije vrste zastare

Jedna od najčešćih grešaka jeste miješanje zastare prekršajnog progona sa zastarom izvršenja već izrečene kazne.

Ako je riječ o novom prekršajnom nalogu koji je prvi put uručen nakon dvije godine, rok za zastaru izvršenja još se ne računa od dana kada je prekršaj navodno počinjen.

Prema članu 14. hrvatskog Prekršajnog zakona, zastara izvršenja sankcije vezana je za pravosnažnost odluke. Zato je važno utvrditi je li kazna tek sada izrečena ili je ranije postala pravosnažna.

Šta ako ste kaznu tek sada dobili?

Vozači koji zaprime kaznu ne bi trebalo odmah pretpostaviti da je riječ o zastarjelom potraživanju, ali ni ignorisati dokument.

Potrebno je provjeriti:

datum i mjesto navodnog prekršaja;

datum izdavanja i dostave dokumenta;

da li je riječ o obavijesti, prekršajnom nalogu ili zahtjevu za naplatu ranije izrečene kazne;

pravnu pouku i rok za eventualni prigovor.

Ako je dostavljen prekršajni nalog, rok za prigovor u pravilu iznosi osam dana od uredne dostave. Tačan rok i način postupanja treba provjeriti u pravnoj pouci konkretnog dokumenta.

Može li se kazna platiti u umanjenom iznosu?

U određenim slučajevima hrvatski propisi omogućavaju da se uplatom dvije trećine izrečene novčane kazne, u propisanom roku i pod zakonskim uslovima, smatra da je kazna plaćena u cijelosti.

Međutim, prije uplate treba pažljivo pročitati dokument jer plaćanje može uticati na pravo podnošenja prigovora. Ako vozač smatra da kazna nije osnovana ili da je nastupila zastara, važno je da pravovremeno provjeri mogućnosti pravne zaštite, prenosi GPMaljevac.