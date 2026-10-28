Akcija ”Black Peak": Zaplijenjena dva kilograma droge i oružje

Policija je jutros u akciji ”Black Peak” u sarajevskom naselju Gorica pronašla kilogram marihuane, te ukupno kilogram kokaina i heroina, kao i određenu količinu oružja i municije.

Pretresi u ovom naselju na području opštine Centar i dalje traju, a još nije poznato koliko će osoba biti uhapšeno, piše Kliks.

Akciju sprovode službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Operativna akcija je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne mreže koja se dovodi u vezu s neovlaštenim prometom opojnih droga i oružja.