Akcija ”Black Peak": Zaplijenjena dva kilograma droge i oružje

Autor:ATV redakcija
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Policija je jutros u akciji ”Black Peak” u sarajevskom naselju Gorica pronašla kilogram marihuane, te ukupno kilogram kokaina i heroina, kao i određenu količinu oružja i municije.
Pretresi u ovom naselju na području opštine Centar i dalje traju, a još nije poznato koliko će osoba biti uhapšeno, piše Kliks.
Akciju sprovode službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.
Operativna akcija je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne mreže koja se dovodi u vezu s neovlaštenim prometom opojnih droga i oružja.
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